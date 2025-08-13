Большинство ошибок возникает из-за спешки.

Независимо от того, как часто вы пользуетесь утюгом, вы все равно не застрахованы от ошибок при глажке одежды или белья, и о некоторых из вы, возможно, даже не догадываетесь. В статье для издания Better Homes & Gardens названы распространённые ошибки и заблуждения о глажке, а также рекомендации по уходу за любимыми вещами.

1. Глажка грязных или испачканных вещей

"Сушка одежды с пятнами только закрепит пятно и затруднит его удаление, то же самое касается и глажки", — говорит специалист по уходу за тканями Ким Ромин. "Под действием тепла утюга пятна могут продолжать проникать в ткань".

Чтобы избежать этой ситуации, всегда проверяйте одежду, обрабатывайте видимые пятна и тщательно стирайте её перед глажкой.

2. Использование грязного утюга

"Если не чистить подошву утюга, на ней могут появиться коричневые пятна, пригоревшие пятна или налёт, который может попасть на одежду", — говорит Ромин.

Для очистки утюга используйте смесь пищевой соды и уксуса. В качестве альтернативы можно использовать несколько капель мягкого средства для мытья посуды, разведённых в тёплой воде, особенно если пятна незначительные. В любом случае, избегайте использования абразивных материалов или средств, которые могут поцарапать поверхность.

3. Глажка на мягких или неровных поверхностях

Глажка одежды на кровати или диванной подушке не только не даёт нужного результата, но и может испортить вашу одежду.

"Глажение на мягких или неровных поверхностях не разгладит складки должным образом и может даже привести к растяжению ткани", — говорит Ромин. "Используйте прочную гладильную доску или жёсткую, термостойкую поверхность с толстым полотенцем, чтобы ваши ткани не мялись".

4. Не гладить с изнанки

Чрезвычайно важно защищать деликатные ткани и изделия со сложными узорами от прямого нагрева.

"Глажение тканей с изнанки позволяет сохранить лицевую сторону ткани в целости и сохранности и защитить её от повреждений, особенно если на одежде есть графика или вышивка", - советует Ромин.

5. Неправильная настройка температуры

Всегда проверяйте, правильно ли настроен утюг для используемой ткани. Максимальная температура может показаться экономией времени (и допустима для изделий из хлопка или льна), но для большинства материалов это рискованно.

"Распространённая ошибка — полагать, что глажка одежды на максимальном уровне температуры будет наиболее эффективной", — говорит Ромин. "На самом деле, глажка деликатных тканей, таких как шёлк, на высокой температуре может повредить ткань". Если сомневаетесь, начните с более низкой температуры и сначала проверьте на небольшом, незаметном участке одежды.

6. Складывание выглаженной одежды сразу

Складывание одежды, пока она ещё тёплая после утюга, может свести на нет все ваши усилия, практически сразу же образовав новые складки.

"Дайте одежде остыть на ровной поверхности, прежде чем надевать или складывать её, чтобы ткань была гладкой и без складок", советует эксперт.

