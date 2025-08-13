О подготовке трехсторонней встречи до сих пор известно не было, а приглашения на Аляску Зеленский не получал.

США ищут место для трёхсторонней встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского в конце следующей недели. Об этом пишет CBS News со ссылкой на источники.

Выступая перед журналистами в зале для брифингов Белого дома Трамп выразил оптимизм в отношении того, что его встреча с Путиным будет "конструктивной", и заявил, что планирует организовать личную встречу с участием Путина и Зеленского.

"Следующая встреча будет с участием Зеленского и Путина или Зеленского, Путина и меня", - сказал он.

Два источника, знакомых с ходом этих переговоров, сообщили CBS News во вторник, что США работают над местом проведения встречи Трампа, Путина и Зеленского, которая состоится уже в конце следующей недели.

Как пишет Axios, Трамп в во время телефонного разговора сообщил Зеленскому и европейским лидерам, что его целью на пятничном саммите с Путиным является достижение перемирия и оценка возможности заключения полного мирного соглашения.

По информации источников издания, цель перемирия совпадает с интересами сторон, хотя Путин ранее неоднократно отвергал идею полного прекращения огня.

Возможная встреча Зеленского и Путина

Ранее в Белом доме допустили, что Зеленский может прибыть на Аляску во время встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как отмечало издание CNN, Зеленский не был назван в качестве участника встречи Трампа и Путина на Аляске, которая состоится в пятницу. Тем не менее, по данным источников CNN, Белый дом не полностью исключает участие Зеленского в некоторых встречах.

Официальный представитель Белого дома заявил, что Трамп остается "открытым для трехстороннего саммита с обоими лидерами", но что "Белый дом планирует двустороннюю встречу, о которой попросил президент Путин".

