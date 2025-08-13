Загадка 50 лет: ученые раскрыли секрет таинственной рептилии

Скелет пролежал в музее почти 50 лет, прежде чем ученые поняли его уникальность.

Палеонтологи идентифицировали новый вид доисторической морской рептилии, останки которой были найдены еще в 1978 году в карьере Хольцмаден на юго-западе Германии. Новооткрытое животное, которое жило около 183 миллионов лет назад, назвали Plesionectes longicollum - "почти пловец с длинной шеей".

Специалисты из Германии и Польши, в частности палеонтолог Свен Сакс и доктор Даниэль Мадзя из Польской академии наук, провели детальное исследование образца, который хранился в Штутгартском музее почти полвека. Их научная работа была опубликована в журнале PeerJ Life & Environment.

Plesionectes longicollum отличается чрезвычайно длинной шеей с 43 позвонками - это вдвое больше, чем у наземного динозавра диплодока. Общая длина скелета составляет почти 3 метра, что делает его одним из крупнейших среди найденных плезиозавров в местных отложениях.

Видео дня

Ученые отмечают, что это древнейший плезиозавр из посидонских сланцев - геологической формации, которая славится сохранившимися окаменелостями, в частности ихтиозавров. Также открытие свидетельствует о большем биоразнообразии в юрских морях, чем считалось ранее.

Исследование подчеркивает значение архивных музейных коллекций: даже спустя десятилетия такие образцы способны раскрыть новые факты об эволюции жизни на Земле.

Вас также могут заинтересовать новости: