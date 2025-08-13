14 августа даже намека на осадки в Украине не будет.

В четверг, 14 августа, в Украине продолжится сухая и довольно солнечная погода. На западе страны станет гораздо теплее, температура тут повысится до +26°...+29°, а на Закарпатье разогреет до +32°. 30-градусная жара ожидается также и на юге Украины. На остальной территории градусы будут чуть ниже. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +26°.

Во Львове в четверг будет ясно. Ночью +14°, днем +29°.

В Луцке будет ясно, ночью +12°, днем +28°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +13°, днем +28°.

В Тернополе 14 августа ночью будет +14°, днем +29°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +14°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +13°, днем +29°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +32°, ясно.

В Черновцах в четверг - ясно, ночью +15°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +13°...+28°, ясно.

В Житомире в четверг ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+25°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет ночью +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+25°.

В Одессе 14 августа - ясно, температура ночью +20°, днем +29°.

В Херсоне в четверг ночью будет +17°, днем +32°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +33°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +28°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +25°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет ясно, +16°...+30°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +26°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +26°.

14 августа - праздник, приметы погоды

14 августа - перенесение мощей святого преподобного Теодосия Печерского. По приметам, если утром появился туман, то сентябрь будет дождливый.

