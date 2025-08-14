Дата 14 августа полна народных и церковных традиций. По украинским обычаям принято помогать нуждающимся. А православные верующие интересуются, какой сегодня церковный праздник и о чем стоит помолиться.
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в мире
- Что сегодня за праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в Украине
Четверо выдающихся граждан нашей страны родились в сегодняшнюю дату: педагог и скаут Иван Боберский, художник Иван Липкивский, политик Валерий Шмаров и певица Наталка Карпа.
Официально праздник сегодня в Украине не отмечается, но украинцы могут присоединиться к празднованию христианского торжества.
Какой сегодня праздник церковный
До того, как церковь перешла на новый календарь, в этот день чествовала семь мучеников Маккавеев и их учителя Елеазара. Сейчас стоит почтить пророка Михея и преподобного Феодосия Киево-Печерского. Первому молятся о благословении сироты и вдовы, а второму болеющие и скорбящие.
А ещё 14 августа - праздник-канун Успения Пресвятой Богородицы. Заканчивается Успенский пост, в течение которого были под запретом мясо, яйца и молоко.
Какой сегодня праздник в мире
Каких-либо международных событий на планете нет. Однако установлены праздники сегодня в отдельных странах - День независимости Пакистана, День книжных магазинов в Австралии, День инженера в Польше, День ходьбы босиком в Японии.
Среди всемирно известных личностей именинниками даты являются физик Ганс Эрстед, писатель Джон Голсуорси, кинорежиссер Вим Вендерс, актриса Хэлли Берри, комик Стив Мартин, актриса Мила Кунис.
Что сегодня за праздник в народе
Наши предки в далекие времена наблюдали за погодными приметами и составляли приметы о будущем:
- если дует мощный ветер, то сентябрь будет переменчивым;
- начала желтеть береза - к короткому бабьему лету;
- гроза со звонким громом предвещает дождливый сентябрь.
В народных верованиях принято в праздник сегодня помогать вдовам, беднякам и пожилым людям. Считается, что такая бескорыстная помощь будет награждена позднее. Также для счастья следует провести время с родными и надеть новую одежду.
По старому православному календарю 14 августа наступает Медовый Спас, когда принято святить мёд и пряные травы, а также готовить медовые блюда.
Что нельзя делать сегодня
Зная, какой праздник 14 августа удачный для семейных дел, становится очевидно, что под строгим запретом ругань, оскорбления близких, крики и обсуждения старых обид. Не стоит также пить алкоголь и есть мясную пищу, поскольку пост ещё не закончился.