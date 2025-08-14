какой сегодня праздник

Дата 14 августа полна народных и церковных традиций. По украинским обычаям принято помогать нуждающимся. А православные верующие интересуются, какой сегодня церковный праздник и о чем стоит помолиться.

Какой сегодня праздник в Украине

Четверо выдающихся граждан нашей страны родились в сегодняшнюю дату: педагог и скаут Иван Боберский, художник Иван Липкивский, политик Валерий Шмаров и певица Наталка Карпа.

Официально праздник сегодня в Украине не отмечается, но украинцы могут присоединиться к празднованию христианского торжества.

Какой сегодня праздник церковный

До того, как церковь перешла на новый календарь, в этот день чествовала семь мучеников Маккавеев и их учителя Елеазара. Сейчас стоит почтить пророка Михея и преподобного Феодосия Киево-Печерского. Первому молятся о благословении сироты и вдовы, а второму болеющие и скорбящие.

А ещё 14 августа - праздник-канун Успения Пресвятой Богородицы. Заканчивается Успенский пост, в течение которого были под запретом мясо, яйца и молоко.

Какой сегодня праздник в мире

Каких-либо международных событий на планете нет. Однако установлены праздники сегодня в отдельных странах - День независимости Пакистана, День книжных магазинов в Австралии, День инженера в Польше, День ходьбы босиком в Японии.

Среди всемирно известных личностей именинниками даты являются физик Ганс Эрстед, писатель Джон Голсуорси, кинорежиссер Вим Вендерс, актриса Хэлли Берри, комик Стив Мартин, актриса Мила Кунис.

Что сегодня за праздник в народе

Наши предки в далекие времена наблюдали за погодными приметами и составляли приметы о будущем:

  • если дует мощный ветер, то сентябрь будет переменчивым;
  • начала желтеть береза - к короткому бабьему лету;
  • гроза со звонким громом предвещает дождливый сентябрь.

В народных верованиях принято в праздник сегодня помогать вдовам, беднякам и пожилым людям. Считается, что такая бескорыстная помощь будет награждена позднее. Также для счастья следует провести время с родными и надеть новую одежду.

По старому православному календарю 14 августа наступает Медовый Спас, когда принято святить мёд и пряные травы, а также готовить медовые блюда.

Что нельзя делать сегодня

Зная, какой праздник 14 августа удачный для семейных дел, становится очевидно, что под строгим запретом ругань, оскорбления близких, крики и обсуждения старых обид. Не стоит также пить алкоголь и есть мясную пищу, поскольку пост ещё не закончился.

