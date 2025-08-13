По словам военного, Донецкая область уже третий год находится в "безумных боях".

Ситуация вокруг Доброполья, что в Донецкой области, станет понятной примерно к концу недели. Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Украинского радио".

"Ситуация происходит без изменений пока что. Все равно все контрмеры вслух озвучиваться не будут ни высшим военно-политическим руководством, ни даже ответственными по направлениям, чтобы не навредить. У нас достаточно мониторинговых карт, чтобы увидеть, как будет меняться ситуация. Точно никто из украинских военных не опустил руки, не посыпает голову пеплом и не делает каких-то политических рейтингов. Да, есть вызов, который нужно решать", - подчеркнул он.

Тимочко напомнил, что Донецкая область уже третий год находится в "безумных боях", а отходы украинской армии часто связаны не с тем, что там не хватает войска.

"А просто территория настолько разрушена и пристреляна, что укрепиться, удержать ее невозможно. Или идти на огромные потери, что неуместно. Там привлечены резервы, там принимаются контрмеры. Более понятной ситуация на этом направлении станет примерно к концу недели. Потому что даже такие ситуации не возникают в один день. И процесс появления противника где-то по линии дороги на какую-то определенную глубину означает, что примерно столько времени и придется стабилизировать эту ситуацию, особенно если в инфопространстве появляется какая-то информация о заходе противника", - добавил военный.

По словам Тимочко, даже если украинские защитники освобождают территорию, то РФ концентрирует огромные силы в это место, чтобы доказать в инфопространстве, насколько страна-агрессор способна воевать.

Ситуация в Донецкой области - последние новости

В то же время военный эксперт Михаил Самусь объяснил, что на самом деле происходит возле Доброполья. По его словам, никакого прорыва в город не было, а россиянам удалось лишь продвинуться небольшой группой в украинский тыл.

"Это не прорыв. Здесь нельзя говорить о прорыве. Это как раз проникновение, инфильтрация российских военных с целью того, чтобы, а вдруг украинские силы не смогут собраться, контролировать ситуацию - а россиянам сконцентрироваться и насытить эту полосу, и потом уже действительно расширить полноценным прорывом. И это было бы возможным, если бы украинские силы не отреагировали тем образом, как эта реакция идет сейчас. Это, в том числе, проявление новой тактики", - подчеркнул Самусь.

В свою очередь бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что ситуация под Покровском неоднозначна, поэтому не надо "копать поминальную яму". Он добавил, что лучший способ помочь украинским военным - не распространять непроверенные данные.

"И дайте время, как так предполагаю, до конца этой недели, я имею в виду ориентировочно до пятницы, и не связываю с Аляской ни в коем случае... Несколько дней пройдет, и тогда станет понятно, удалось ли остановить российское продвижение, удалось ли стабилизировать, действительно ли все так, как говорят наши военные, что действительно все плохо", - подчеркнул Ступак.

