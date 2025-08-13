Срок действия выданной Минфином США лицензии – до 20 августа.

Соединенные Штаты Америки временно ослабили часть санкций против Российской Федерации для проведения встречи между американским президентом Дональдом Трампом и правителем РФ Владимиром Путиным.

Об этом говорится на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Ведомство выдало лицензию, которая временно отменяет санкции, чтобы позволить России потратить деньги в США.

Срок действия лицензии истекает 20 августа, через 5 дней после завершения саммита между Трампом и Путиным.

При этом лицензия имеет четкие ограничения. Она не позволяет разблокирование замороженных активов РФ или осуществление любых финансовых операций, не перечисленных в документе.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что во время встречи на Аляске Трамп сделает Путину предложение по санкциям. По его словам, Штаты могут как усилить, так и ослабить санкции против Москвы.

Ранее Sky News писало, что в случае заключения перемирия союзники Украины могут ослабить санкции против России. Отмечалось, что санкции возобновят в случае каких-либо нарушений.

