"Король ужаса" видит две возможные концовки этой истории.

Если бы президент США Дональд Трамп был персонажем книги ужасов, такая история могла бы иметь как "хорошую", так и "плохую" концовку. Об этом в интервью The Guardian заявил американский писатель Стивен Кинг, известный своей нелюбовью к действующему главе США.

Так, "короля ужасов" попросили придумать конец для "трамповской Америки". На это Кинг ответил, что "хорошим финалом" был бы импичмент Трампа. Но у такой истории вполне могла бы быть и плохая концовка.

"Плохим финалом было бы, если бы он получил третий срок и полностью взял все под свой контроль. Это же хоррор-история, как ни как. Трамп - это история ужасов, не так ли?" - сказал Стивен Кинг.

Другие высказывания Кинга о Трампе

Как писал УНИАН, Стивен Кинг является одним из самых непримиримых противников Дональда Трампа. Так, когда в феврале Трамп начал серию нападок на Зеленского, обвиняя его в развязывании войны и в построении диктатуры в Украине, Кинг назвал президента США "путинолюбом" и "предателем".

Не смог Кинг промолчать и после ссоры Зеленского с Трампом в Белом доме. В соцсети писатель назвал президента США "дерьмом" и отметил, что тому должно быть стыдно за свое поведение.

