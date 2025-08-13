Август продолжает радовать киевлян летним теплом. В середине недели ожидается солнце, лёгкие облака и комфортная температура.

В середине недели, 14 августа, в Киеве продолжится сухая и очень теплая погода без намека на осадки. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +17°, а днем столбики термометров покажут максимум +26°. Без осадков, лишь небольшая облачность.

Ветер сменит свое направление на северное, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но немного сниженное - 752 миллиметра ртутного столба.

Во Львове в четверг будет ясно. Ночью +14°, днем +29°.

В Луцке будет ясно, ночью +12°, днем +28°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью +13°, днем +28°.

В Тернополе 14 августа ночью будет +14°, днем +29°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +14°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +13°, днем +29°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +32°, ясно.

В Черновцах в четверг - ясно, ночью +15°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +13°...+28°, ясно.

В Житомире в четверг ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+25°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет ночью +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+25°.

В Одессе 14 августа - ясно, температура ночью +20°, днем +29°.

В Херсоне в четверг ночью будет +17°, днем +32°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +33°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +28°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +25°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет ясно, +16°...+30°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +26°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +26°.

