Заходить в норвежские порты смогут только рыболовецкие корабли.

Власти Норвегии закрыли сухопутную границу для грузовиков из Российской Федерации. Также российские корабли больше не смогут заходить в норвежские порты.

Об этом заявил министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд в комментарии NRK.

Так, единственный регулярный пункт пропуска на норвежско-российской границе в поселке Стурскуг закрыли для грузов из России.

В свою очередь порты Норвегии закроются для российских судов, кроме рыболовецких. Именно они составляют около 60% от общего числа судов из РФ, которые заходят в норвежские порты.

Таким образом власти Норвегии поддержали запрет Европейского союза для грузовиков из РФ и Беларуси пересекать границу. Кроме того, ЕС закрыл европейские порты для судов под флагом РФ.

Как ранее сообщал УНИАН, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейский Союз планирует ввести запрет на импорт угля из России, а также запрет на въезд в блок большинства российских грузовиков и кораблей.

Сразу же российским судам запретили заходить в порты Болгария, Румыния и Италия. Впоследствии к морской блокаде РФ присоединилась Эстония. 18 апреля уже порты всех стран Европейского Союза закрыли доступ для российских кораблей.

21 апреля США ввели аналогичный запрет для российских кораблей.

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