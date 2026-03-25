Венгрия прекращает поставки газа в Украину: Орбан назвал условие возвращения 'голубого топлива'

По словам венгерского премьера, газ будет храниться в хранилищах.

Венгрия приостанавливает поставки газа в Украину до возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом в Facebook сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

"Мы постепенно прекращаем поставки газа из Венгрии в Украину, а газ, который остается у нас, храним в хранилищах. Пока Украина не поставляет нефть, она не будет получать газ из Венгрии", – заявил Орбан.

Он также обвинил Украину в атаках на "Турецкий поток", через который осуществляется поставка российского газа в Венгрию. По его словам, Будапешт должен делать запасы.

"Поэтому вместо поставок газа украинцам мы сейчас наполняем венгерские газохранилища", – подытожил венгерский премьер.

Ситуация с поставками нефти по нефтепроводу "Дружба"

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что 27 января из-за российского удара транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" был приостановлен.

Однако Венгрия и Словакия заявляют, что Украина затягивает с возобновлением транзита российской нефти. Обе страны, как бы в ответ, прекратили поставки дизельного топлива в Украину.

При этом Братислава прекратила аварийные поставки электроэнергии Киеву. В то же время Будапешт блокирует выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро.

