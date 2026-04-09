'Не хочу, чтобы Россия зарабатывала': Зеленский жестко ответил на скандал вокруг 'Дружбы'

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос транзита российской нефти для Украины не является экономическим, а принципиальным из-за войны. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос УНИАН, во время Конгресса региональных советов.

По его словам, Украина не хочет давать России возможность зарабатывать на каких-либо ресурсах, однако вынуждена учитывать международные договоренности.

"Я сказал, что не хочу, чтобы Украина давала России возможность зарабатывать на чем-либо. Мы просто в состоянии войны. Здесь вопрос личный, вопрос не энергетический. Это вопрос нашего приоритета", – сказал президент.

Зеленский отметил, что ситуация осложнилась из-за блокировки средств Венгрией, которая связывает это с работой нефтепровода "Дружба". В Европейском Союзе, по его словам, предлагают компромисс: Украина проводит ремонт, после чего финансирование должно быть разблокировано.

Он также отметил, что объемы нефти, транспортируемые по этому маршруту, не оказывают существенного влияния на мировые цены. Зато ключевым фактором стал мировой энергетический кризис, а не конкретные поставки через Украину.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что Украина не блокировала поставки нефти в Венгрию и Словакию – по его словам, необходимые объемы были доступны, в частности в портах Хорватии.

"Что касается объемов – я специально встречался с премьер-министром Хорватии, и у него весь объем для Венгрии и Словакии был в портах. То есть обвинять нас в том, что мы что-то кому-то заблокировали – нет", – отметил Зеленский.

Президент также резко отреагировал на обвинения в повреждении инфраструктуры "Дружбы", подчеркнув, что разрушения вызваны российскими атаками. Несмотря на это, Зеленский заверил, что Украина выполнит свои обязательства.

Венгрия заблокировала выделение Украине репарационного кредита на 90 миллиардов евро. Министр иностранных дел страны Пéter Szijjártó заявил, что Будапешт не снимет вето, пока не будет возобновлен транзит российской нефти в Европу через нефтепровод "Дружба", поврежденный в результате российских ударов.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что возобновление работы нефтепровода "Дружба" имело бы тот же эффект, что и ослабление или отмена санкций против России. Он считает, что нефтепровод практически не влияет на мировой нефтяной рынок, поскольку речь идет об "абсолютно не тех объемах".

