Венгрия заблокировала поставки дизеля в Украину: аналитик объяснил, как это повлияет на рынок

В последние месяцы доля венгерского дизеля на украинском рынке постепенно росла, говорит Сычев.

Венгрия остановила поставки дизельного топлива в Украину. Хотя эта приостановка не является критической, но объемы являются существенными и играют важную роль, говорит аналитик компании "НафтоРынок" Николай Сычев.

Как он отметил в комментарии "РБК-Украина", доля венгерского дизеля на украинском рынке постепенно росла. Если в прошлом году по трубопроводу "ПрикарпатЗападТранс" Украина получала 9% от всего импортируемого дизтоплива, то уже в январе 2026 года речь шла об 11%.

Поставки морозостойкого дизельного топлива важны для Украины в условиях морозов, добавил эксперт.

"Положительным фактором является улучшение погодных условий, поскольку потребность в морозостойком ресурсе группы MOL (венгерская нефтяная компания – ред.) или Slovnaft (компания из Словакии – ред.) уменьшается", – пояснил Сычев.

По мнению аналитика, объемы дизеля, которые Украина получала от Венгрии, могут заменить импортом из Польши, Румынии, Греции и Турции.

"Топливо в Украину поставляется по разным маршрутам, например, танкерами из Греции, баржами из Румынии, железной дорогой и автотранспортом", – резюмировал эксперт.

Энергетический шантаж Венгрии: ситуация с дизельным топливом

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна приостанавливает экспорт дизеля в Украину. По его словам, Будапешт не планирует его возобновлять, пока не будет восстановлена подача нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий напомнил, что остановка нефтепровода "Дружба" стала следствием российских атак, и в Венгрии об этом прекрасно знают.

"В такой ситуации для нас выглядит странным отсутствие заявлений венгерской стороны с четкой атрибуцией, что Россия обстреляла нефтепровод – их любимую нефтяную иглу, на которой они сидят", – добавил он.

