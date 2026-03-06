Орбита астероида, угрожавшего Земле, уточнена: столкнется ли он с Луной в 2032 году

Ранее специалисты оценивали вероятность столкновения на уровне 4,3%.

Ученые, используя космический телескоп James Webb Space Telescope, смогли окончательно исключить возможность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году, пишет Interesting Engineering. Речь идет о том, что новые наблюдения позволили точнее определить траекторию космического камня и подтвердить, что он безопасно пролетит мимо поверхности спутника Земли.

Обновленные расчеты выполнили специалисты Центра исследований околоземных объектов NASA’s Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS), который работает в Лаборатории реактивного движения NASA Jet Propulsion Laboratory в Южной Калифорнии. В частности, анализируя наблюдения телескопа Webb от 18 и 26 февраля, ученые значительно сузили диапазон возможных позиций астероида в будущем.

Согласно обновленным данным, 22 декабря 2032 года астероид пролетит на расстоянии примерно 13 200 миль (21 200 км) от Луны. Предыдущие модели допускали небольшую вероятность удара по ее поверхности.

Видео дня

Ранее специалисты оценивали шанс столкновения на уровне 4,3%, однако уточненная орбита полностью исключает такой сценарий.

При этом ученые отмечают: траектория астероида фактически не изменилась. Новые данные лишь позволили значительно точнее определить его положение в космосе. В NASA объясняют, что такие обновления связаны не с изменением курса небесного тела, а с более точными измерениями. По мере накопления новых наблюдений ученые уточняют орбитальные модели и уменьшают неопределенность относительно будущего положения объекта.

"Чтобы получить критически важные данные, исследователи воспользовались уникальной способностью телескопа Webb фиксировать чрезвычайно тусклые объекты. Команда наблюдений под руководством Johns Hopkins Applied Physics Laboratory провела два дополнительных измерения, которые стали ключевыми для уточнения орбиты", - говорится в статье.

Отмечается, что с весны 2025 года астероид 2024 YR4 было почти невозможно наблюдать с наземных или большинства космических телескопов. Однако чувствительность Webb позволила отслеживать объект даже тогда, когда он стал слишком слабым для других инструментов.

В результате телескопу удалось зафиксировать одни из самых тусклых наблюдений астероида за всю историю подобных исследований.

От потенциальной угрозы к уверенности

Астероид 2024 YR4 впервые обнаружили в конце 2024 года с помощью системы Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) - финансируемой NASA сети наблюдательных станций, одна из которых расположена в Чили.

Первоначальные измерения свидетельствовали о небольшой, но заметной вероятности того, что объект в будущем может столкнуться с Землей. Однако в течение 2025 года, когда к наблюдениям присоединились телескопы по всему миру, ученые смогли существенно уточнить его орбиту.

В итоге исследователи исключили любую значительную угрозу для Земли 22 декабря 2032 года. Более того, современные модели показывают, что астероид не будет представлять опасности для нашей планеты по крайней мере в течение следующего столетия.

Эта ситуация хорошо иллюстрирует, как работает система планетарной защиты: вновь обнаруженные астероиды сначала могут иметь определенную вероятность столкновения из-за неточности данных. Однако с накоплением новых наблюдений неопределенность постепенно уменьшается, а траектория небесного тела становится более понятной.

"Благодаря последним данным телескопа Webb ученые теперь гораздо точнее знают, где будет находиться астероид 2024 YR4 в 2032 году, и полностью исключили его возможное столкновение с Луной", - отмечает Interesting Engineering.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что в 2032 году Земля может стать свидетелем события, которое происходит на Луне раз в 5000 лет. Тогда ученые считали, что астероид 2024 YR4 диаметром около 60 м, потенциально опасен для Земли.

Впоследствии исследователи пришли к выводу, что он пролетит мимо нашей планеты. В то же время речь шла о том, что остается небольшой шанс, равный около 4,3%, его столкновения с Луной в 2032 году.

Вас также могут заинтересовать новости: