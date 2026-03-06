Кандидатов становится больше: Исландия проведет референдум о вступлении в ЕС

Жители Исландии проголосуют 29 августа, чтобы решить, следует ли возобновить переговоры о членстве в Европейском Союзе.

Исландия проведет референдум в августе, чтобы заложить основу для возможного вступления в Европейский Союз в будущем, поскольку островное государство налаживает более тесные отношения с Европой, сообщает Bloomberg.

Как говорится в публикации, министр иностранных дел Торгердур Катрин Гуннарсдоттир на пресс-конференции в пятницу, 6 марта, сообщила, что исландцы проголосуют 29 августа, чтобы решить, следует ли возобновить переговоры о членстве в Европейском Союзе.

Издание отмечает, что Исландия ускоряет переход к более тесному сотрудничеству со своими европейскими партнерами после геополитических изменений, включая таможенные барьеры, установленные президентом Дональдом Трампом, которые сделали США менее надежным партнером.

"В интересах Исландии ускорить голосование", - отметила Гуннарсдоттир.

Примечательно, что нынешнее правительство во главе с проевропейскими социал-демократами пообещало провести референдум не позднее 2027 года.

Издание упоминает данные большинства опросов за последние несколько лет, которые свидетельствуют о том, что поддержка членства в ЕС в Исландии составляет около 40% или чуть больше. Более того, некоторые опросы показывают результаты, близкие к 50%.

"На кону в голосовании стоит вопрос о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС, которые начались в 2009 году после краха банковской системы Исландии, но были отложены в 2015 году", - поделилось издание.

Объясняется, что если предложение будет принято и переговоры о вступлении в ЕС будут завершены, исландцы во второй раз проголосуют за фактическое членство в торговом блоке.

Издание отметило, что Исландия уже имеет доступ к внутреннему рынку ЕС, вместе с другими странами, не являющимися членами ЕС, такими как Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

Министр иностранных дел Исландии в недавнем интервью поделился, что членство в ЕС позволит Исландии присоединиться к ряду соглашений о свободной торговле, которые ЕС заключил со странами по всему миру, что принесет пользу стране с населением менее 400 000 человек.

"Но есть и спорные вопросы, в частности контроль над рыболовными водами острова – ключевой отраслью экономики этой небольшой страны, наряду с туризмом и производством алюминия", – говорится в статье.

При этом, как указывается в публикации, экономика подвержена бумам и спадам, а инфляция и процентные ставки постоянно превышают показатели европейских стран. Это повышает привлекательность вступления в ЕС и потенциального перехода на евро.

Ранее УНИАН сообщал, что комиссар Европейского Союза по вопросам соседства и расширения Марта Кос отметила, что ни Украине, ни Евросоюзу не нужен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чтобы озвучить требования вступления в блок Украины. Кос пояснила, что в случае с Украиной был запущен так называемый "фронтлоудинг", то есть переговоры о вступлении в обход Орбана. По словам комиссара ЕС, уже состоялись разъяснительные встречи с Украиной, на которых прошли по всем критериям для кластеров, находящихся в работе. Кос добавила, что задача ЕС состоит в том, чтобы убедиться, что Украина четко понимает, что нужно сделать по каждому из критериев.

Также мы писали, что министр Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудия Бауэр скептически относится к ускорению процесса вступления Украины в ЕС. Бауэр заявила изданию FT, что это "не только амбициозно, но и нереалистично". Она подчеркнула, что существуют четкие правила и условия, при которых страна может стать членом Европейского Союза, и они применяются ко всем. Бауэр поделилась, что, например, Черногория начала переговоры о вступлении в ЕС в 2012 году и хочет присоединиться в 2028. Она добавила, что в случае с Украиной переговоры еще даже не начались, а в некоторых сферах существует огромная потребность в реформах.

