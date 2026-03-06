Выходные порадуют украинцев мягким весенним теплом по всей стране

Осадков 7 и 8 марта не ожидается.

Первые полноценные весенние выходные в Украине будет теплые и сухие. По всей стране 7 и 8 марта ожидается переменная облачность без осадков. Температура днем будет повышаться до +5°...+10°. Ночью еще ожидаются небольшие морозы, на северо-востоке - до -5°...-7°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет переменная облачность, температура воздуха ночью -2°, днем +7°. В воскресенье ночью ожидается -4°, а днем +10°, переменная облачность.

Во Львове в субботу ночью -2°, днем +10°, переменная облачность. В воскресенье ночью -1°, днем +10°, переменная облачность.

В Луцке в субботу ночью -3°, днем +10°, переменная облачность. В воскресенье - переменная облачность, ночью -3°, днем +10°.

В Виннице в субботу будет переменная облачность. Температура воздуха -3°...+10°. В воскресенье температура будет -3°...+9°, переменная облачность.

В субботу в Одессе будет переменная облачность, температура ночью -4°, днем +10°. В воскресенье - переменная облачность, -1°...+10°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -3°, днем +7°, переменная облачность. В воскресенье столбики термометров покажут -7°...+7°, переменная облачность.

В Днепре в субботу - переменная облачность, температура ночью -2°, днем +8°. В воскресенье температура составит -3°...+10°, переменная облачность.

В Симферополе в субботу - переменная облачность, -1°...+8°. В воскресенье -2°..+10°, переменная облачность.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная погода, температура ночью -4°, днем +4°. В воскресенье ночью ожидается -3°, днем +9°, ясно.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениям. Температура ночью -3°, днем +5°. В воскресенье будет переменная облачность, ночью -1°, днем +8°.

В Северодонецке завтра будет переменная облачность, температура ночью -2°, днем +4°. В воскресенье - переменная облачность, температура составит 0°, днем +8°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно. Температура ночью -6°, днем до +9°. В воскресенье ночью температура составит -1°, днем столбики термометров покажут +7°, практически безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет -3°, днем +12°, ясно. В воскресенье - ясно. Температура ночью составит 0°, днем +11°.

В Трускавце в субботу ясно, температура до +11°. В воскресенье - ясно, температура +1°...+11°.

В Сваляве завтра ожидается ясная погода, до +12°. В воскресенье - ясно, -2°...+14°.

В Затоке в субботу - переменная облачность, ночью 0°, днем +5°. В воскресенье - ясно, температура 0°...+8°.

