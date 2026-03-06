В киевском метро на станциях появились мокрые пятна: что говорят в КГГА

На некоторых станциях, в частности "Ипподроме", могут временно открывать технические отверстия в подвесном потолке.

В "Киевском метрополитене" на некоторых станциях появились мокрые пятна. С чем это связано и стоит ли пассажирам волноваться – рассказали в Киевской городской государственной администрации.

Так, в КГГА отметили, что в период таяния снега, сильных дождей или резких перепадов температуры пассажиры могут замечать на станциях метро мокрые пятна или локальные протечки.

"В "Киевском метрополитене" объясняют: большинство станций являются подземными и взаимодействуют с окружающей средой, в частности, с грунтовыми водами. Во время осадков или таяния снега их уровень повышается, поэтому в отдельных местах может появляться влага", - говорится в сообщении.

В КГГА уверяют, что все такие очаги находятся под постоянным контролем специалистов, и что протечки устраняют в рамках текущего содержания и плановых ремонтов с применением современных материалов и технологий.

"В метрополитене отмечают: безопасность движения поездов и перевозки пассажиров обеспечены, а подобные явления являются распространенной особенностью подземных сооружений в мире", - отметили в госадминистрации.

Также отмечается, что на отдельных станциях, в частности "Ипподром", могут временно открывать технические отверстия в подвесном потолке - это необходимо для проветривания и проверки конструкций.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля было зафиксировано локальное повреждение отдельных элементов подвесного потолка одного из выходов станции киевского метрополитена "Теремки". В результате происшествия никто не пострадал.

В "Киевском метрополитене" пояснили, что инцидент произошел из-за неоднократных предыдущих повреждений конструкций выхода, полученных во время обстрелов. Часть дефектов имела скрытый характер и не была заметна во время визуальных осмотров. В то же время проводились подготовительные работы для дальнейшего частичного ремонта выхода.

Отмечалось, что специалисты продолжают обследовать систему подвесного потолка и в целом подземный переход станции, а сама станция работает в обычном режиме.

