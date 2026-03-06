Названа зарубежная страна, которая будет производить САУ 'Богдана'

2С22 "Богдана" - украинская 155-мм самоходная артиллерийская установка на колесном шасси.

Производство украинской 155-мм колесной САУ 2С22 "Богдана" планируется начать в Польше. Об этом сообщает Business Insider.

Соответствующее совместное предприятие PK MIL SA было создано между польской компанией Ponar Wadowice и украинским Краматорским заводом тяжелого станостроения, который выступает разработчиком и производителем артиллерийской системы.

Совместное предприятие было основано еще в октябре 2025 года и в настоящее время завершает все формальные процедуры для запуска производства оружия в Польше. Компания Ponar Wadowice владеет 51% акций в этом проекте.

Производство в Польше открывает широкие возможности экспорта "Богданы" в другие страны. Предполагается, что САУ могут получить не только польские вооруженные силы, но и армии других европейских стран.

По словам специалистов портала Defense Express, наличие иностранных операторов поможет дополнительно загрузить производственные мощности, на что сейчас не хватает госбюджета.

"Важно, чтобы процесс производства приносил выгоду Украине, а не вывозился в другие страны", - добавляют специалисты.

По их мнению, на польских производственных мощностях возможно выполнять финальную сборку с интеграцией на шасси, например, на местные грузовики Jelcz, на которые польская сторона часто устанавливает иностранные образцы вооружения.

2С22 "Богдана": справка УНИАН

2С22 "Богдана" является украинской 155-мм самоходной артиллерийской установкой на колесном шасси. Дальность огня САУ составляет до 30 км осколочно-фугасным и 40 км активно-реактивным снарядом.

За годы войны Украина постоянно наращивала производство артиллерии. В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение 2024 года украинский оборонно-промышленный комплекс изготовил 154 единицы артиллерийских систем.

В сентябре УНИАН писал, что в Украине изготовили более 345 единиц 155-мм самоходных артиллерийских установок "Богдана". Темпы производства системы на тот момент составляли 30 единиц в месяц.

Экспорт украинского оружия: главное

Недавно заместитель секретаря СНБО Давид Алоян сообщил, что Украина возобновляет экспорт вооружений и уже в этом году может реализовать военную продукцию и услуги на сумму в несколько миллиардов долларов.

По его словам, государственная комиссия, которая занимается выдачей соответствующих лицензий в военное время, одобрила большинство из 40 заявок производителей оборонной продукции на экспорт оборудования и услуг.

По информации представителя СНБО, союзники Украины заинтересованы в ее передовых оборонных технологиях. К ним относятся Германия, Великобритания, США, скандинавские государства, три страны Ближнего Востока и по меньшей мере одна азиатская страна.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали и заявил, что в 2026 году в европейских странах заработают десять экспортных центров для продвижения и производства украинских технологий. Таким образом, Украина официально выходит на международный рынок вооружений.

