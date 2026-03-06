У побережья Израиля аспирант нашел редкий меч крестоносцев: чем он особенный

В стране известно лишь несколько подобных мечей периода крестоносцев.

Меч, датируемый временем крестовых походов, пролежал веками в песке и ракушках у средиземноморского побережья Израиля, пока студент университета не заметил его рукоять, торчащую из морского дна. Об этом пишет Live Science.

Во время плавания аспирант кафедры морских цивилизаций Университета Хайфы Шломи Кацин увидел группу дайверов с металлоискателями и обеспокоился, что они могут быть ворами антиквариата. Поэтому после того, как он прогнал группу, он заметил рукоять меча в песке.

Учитывая, что он обнаружил подобный меч в 2021 году, Кацин быстро опознал предмет и сообщил о своей находке Деборе Цвикель, морской археологу из Университета Хайфы. Цвикель, в свою очередь, сообщила об этом Израильскому управлению древностей, которое предоставило специальное разрешение на раскопки меча длиной 3 фута (1 метр) для дальнейшего исследования", - добавляют в материале.

В своем заявлении Цвикель подчеркнула, что это очень редкая находка, "которая проливает свет на присутствие крестоносцев на побережьях страны".

По ее словам, в стране известно "лишь несколько подобных мечей периода крестоносцев" (1095–1291 гг. н. э.), и что эта "находка значительно способствует нашему пониманию использования морских якорных стоянок и жизни воинов в этот период".

В Live Science добавили, что во время крестовых походов христиане из Западной Европы вели серию религиозных войн против мусульман с целью захвата контроля над Святой Землей.

"Эти религиозные войны возглавляли европейские рыцари, санкционированные католическим папой. Артефакты, такие как мечи и щиты, свидетельствуют о том, насколько жестокими были сражения в этот период", - отмечается в публикации.

Благодаря обнаруженному оружию 12 века археологи увидели передвижения средневековых воинов вдоль побережья Средиземного моря. Ученые использовали больничный компьютерный томограф, чтобы неинвазивно осмотреть внутреннюю часть меча, не счищая морские отложения, которые покрыли его железную сердцевину.

Сканирование показало, что меч был предназначен для одноручного боя, а его конструкция указывала на то, что он, скорее всего, принадлежал крестоносцу, возможно, франку.

"В Средневековье меч стал символом рыцарей и рыцарства, а также символом христианской веры. Открытие и исследование такого символического и личного предмета является редким явлением и обогащает наши знания о материальной культуре периода крестоносцев. Кроме того, они дают нам уникальную возможность узнать о жизни франкских рыцарей в Святой Земле", - подчеркнула в своем заявлении исследовательница кафедры морских цивилизаций Школы археологии и морских цивилизаций Университета Хайфы Сара Лантос.

Другие интересные находки

Ранее археологи нашли доказательство существования легендарного короля Кашкаша. Также среди найденных артефактов исследователи обнаружили письменный приказ, изданный от имени правителя.

"Письменный приказ короля Кашкаша доказывает существование этой исторической личности, ранее известной только из кратких упоминаний в агиографическом труде начала XIX века", - сказал арабист Томаш Баранский.

Также сообщалось, что в США нашли 1000-летнюю скалу, покрытую неизвестными следами. Отмечается, что объект под названием "Петроглиф Барнсвилля" на протяжении многих поколений привлекает археологов, местных жителей и даже сторонников теорий заговора.

