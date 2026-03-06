Мир на пороге нового скачка цен: МВФ предупреждает о масштабных экономических рисках

Наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация для стран, импортирующих нефть.

Рост цен на энергоносители на 10% в течение года может подтолкнуть глобальную инфляцию примерно на 0,4 процентного пункта и одновременно замедлить экономический рост. Об этом сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет Bloomberg.

"Мировая экономика продемонстрировала чрезвычайную устойчивость. Несмотря на многочисленные потрясения, рост составляет 3,3%. Но эта устойчивость снова подвергается испытанию", - отметила Георгиева.

В Фонде предупреждают, что многие страны встречают новый кризис на Ближнем Востоке на фоне истощенных резервов. В то же время многие экономики Азии за последние два десятилетия смогли укрепить бюджетные возможности и накопить резервы.

Сейчас МВФ уже ведет переговоры с отдельными государствами о возможной финансовой помощи для поддержания платежного баланса, если глобальная неопределенность усилится. Фонд имеет программы сотрудничества примерно с 50 странами и готов как расширять существующие, так и создавать новые программы поддержки.

Наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация для стран, импортирующих нефть, экономик тихоокеанских островов, находящихся "на конце логистических цепочек", а также бедных государств с высоким уровнем долга.

Георгиева также призвала правительства действовать решительно и укреплять собственные экономики, внимательно следя за динамикой цен и курсов валют и постепенно восстанавливая финансовые резервы.

Новый риск для мировой экономики связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Из-за боевых действий и атак в регионе сократился объем перевозок через Ормузский пролив, что уже спровоцировало резкий рост цен на нефть, а также грозит разжечь инфляцию и затормозить рост.

Влияние войны в Иране на рынок нефти

2 марта в Иране заявили о закрытии Ормузского пролива. При этом Корпус стражей исламской революции в тот же день сообщил об атаке на нефтяной танкер, который пытался пройти через Ормузский пролив.

Агентство Reuters отмечает, что блокада Ормузского пролива может остановить экспорт из ключевых нефтяных стран.

5 марта агентство Reuters писало, что цены на нефть продолжили расти. Тогда же сообщалось, что война США и Израиля против Ирана прервала поставки нефти к ключевым импортерам через Ормузский пролив, а стороны конфликта пообещали продолжать борьбу.

