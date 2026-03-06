Словакия ведет переговоры с 'Газпромом' про поставки газа за спиной у ЕС, - Reuters

Отмечается, что SPP начала переговоры еще до начала эскалации на Ближнем Востоке.

Словацкая национальная газовая компания SPP договаривается с "Газпромом" об увеличении импорта российского газа в этом и следующем году. Переговоры проходят в преддверии введения Европейским союзом запрета на российский газ, сообщили источники агентству Reuters.

Цены на газ в ЕС подскочили на 50% на этой неделе после того, как Катар приостановил экспорт сжиженного природного газа в связи с ударами США и Израиля по Ирану и ответными мерами Тегерана. Вот только SPP начала переговоры еще до начала эскалации на Ближнем Востоке.

Источники сообщили, что в случае успеха переговоров компания может увеличить закупки у России до 100% своих потребностей до 2027 года.

Видео дня

В прошлом году Словакия перешла на импорт российского газа через Турцию, но поставки ограничены пропускной способностью трубопровода. SPP, которая покрывает около двух третей спроса на газ в Словакии, имеет долгосрочный контракт на поставку с "Газпромом" до 2034 года.

Правила ЕС запрещают странам увеличивать объемы контрактов на российский газ в рамках мер блока по отказу от московского "голубого топлива" на фоне вторжения РФ в Украину, но допускают некоторые необходимые поправки к существующим соглашениям.

Один из источников сообщил, что переговоры включали неуказанные изменения в контракте, который охватывает "большие объемы". Любая поправка потребует исключения из правил ЕС, которое должно быть оценено Министерством экономики Словакии, добавил источник.

Страны ЕС должны прекратить импорт российского СПГ к концу 2026 года, хотя поставки по трубопроводу могут продолжаться до 1 ноября 2027 года, если страна испытывает трудности с заполнением хранилищ газом из других источников.

По словам источников, после этого SPP изучает возможности потенциального импорта СПГ в основном через Польшу и Германию, а также через Италию. Один из источников добавил, что получено около 20 предложений по поставкам нероссийского газа после 2027 года.

Отказ ЕС от российского газа - главные новости

18 июня ЕС представил план отказа от российского газа. Предполагалось, что блок завершит импорт "голубого топлива" в конце 2027 года. Позже Евросоюз ускорил процесс отказа от российских энергоносителей под давление администрации президента США Дональд Трампа. В рамках 19-го пакета санкций запрет на импорт сжиженного газа из РФ должен вступить в силу с 1 января 2027 года.

Вот только не все страны ЕС хотят прощаться с российским газом. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия собираются обратиться в Европейский суд, чтобы обжалования план Евросоюза по запрету импорта российских энергоносителей.

3 марта агентство Reuters писало, что удары США и Израиля по Ирану и ответные атаки Тегерана могут повлиять на энергоснабжение и вновь активизировать в ЕС дебаты о запрете импорта российского газа.

4 марта стало известно, что Владимир Путин заявил, что поручит правительству РФ рассмотреть вопрос о прекращении поставок газа в Европу. В этот же день Катар полностью остановил производство сжиженного природного газа и не сможет восстановить его производство и экспорт как минимум в течение месяца из-за войны на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке цены на газ в Европе на этой неделе выросли на 75%.

Вас также могут заинтересовать новости: