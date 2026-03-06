Little Foot: ученые воссоздали лицо 3,67-миллионного ископаемого предка человека

Большие глазные орбиты могут стать важной подсказкой для понимания эволюции вымерших приматов.

Самый полный из известных скелетов вымершего примата австралопитека, получивший название Little Foot ("Маленькая стопа"), впервые "получил" лицо – правда, пока только в виртуальном виде. Как пишет Interesting Engineering, окаменелые останки Little Foot были найдены в Южной Африке еще в 1990-х годах. Однако палеоантрополог Рон Кларк вместе с коллегами потратил почти два десятилетия, чтобы полностью раскопать этот ископаемый скелет возрастом около 3,67 миллиона лет.

Хотя череп сохранился почти полностью – что является большой редкостью для столь древних находок – часть лица оказалась сильно поврежденной. Из-за этого исследователям было сложно его изучать, а любое физическое вмешательство могло еще больше повредить хрупкий артефакт. Поэтому ученые решили воссоздать лицо с помощью цифровых технологий.

Как говорится в статье, чтобы получить максимально точные данные, ископаемый череп отправили в Европу, где его просканировали на синхротронном источнике излучения Diamond Light Source в Великобритании.

По словам палеоантрополога Амели Боде из Французского национального центра научных исследований (CNRS), эта технология позволяет получать изображения сверхвысокого разрешения и четко различать различные материалы.

Череп был очень плотным и заполненным осадочными породами, поэтому исследователям было важно увидеть все трещины и фрагменты. Благодаря тысячам сканов ученые смогли с помощью полуавтоматических методов и суперкомпьютеров виртуально разделить обломки лица, а затем сложить их в исходную форму.

Создание цифровой модели длилось более пяти лет, а ее разрешение составляет 21 микрон.

После реконструкции исследователи сравнили цифровой череп с черепами других человекообразных обезьян и образцами австралопитеков. Австралопитеки, объясняют исследователи, это вымерший род приматов, существовавший примерно от 4,4 до 1,4 миллиона лет назад. Они считаются близкими родственниками или даже возможными предками современного человека. Одним из самых известных представителей этого рода является ископаемый скелет "Люси". И анализ показал неожиданный результат: размеры и форма лица Little Foot больше напоминают австралопитеков из Восточной Африки, а не тех, чьи останки находили в Южной Африке.

В частности, глазные орбиты – костные впадины для глаз – у Little Foot относительно большие, так же как у восточноафриканских австралопитеков, которые жили примерно в тот же период.

Впрочем, ученые пока не могут объяснить, какую именно функцию выполняла эта особенность.

Исследователи отмечают, что цифровая реконструкция имеет важное преимущество перед физической. Во-первых, трехмерную модель можно легко передать другим ученым для дальнейшего анализа.

Во-вторых, такую реконструкцию можно проверять, повторять и уточнять, тогда как после физического составления костей изменить что-либо уже практически невозможно.

Поэтому, хотя ученые не могут увидеть настоящие глаза Little Foot, его большие глазные орбиты могут стать важной подсказкой для понимания эволюции древних предков человека.

Напомним, археологи нашли мальчика каменного века, которого похоронили в оленьей шкуре и головном уборе с перьями дятла. Речь шла о том, что ребенка похоронили 7 тысячелетий назад на территории современной Швеции. В другой могиле нашли женщину в разноцветных меховых и перьевых туфлях. Такие детали идентифицированы благодаря новой методике, которая позволяет обнаруживать следы волос и перьев в почве, взятой из древних захоронений.

