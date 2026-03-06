Рай без толп туристов: 5 островов Средиземноморья, которые стоит посетить этим летом

Это прекрасная альтернатива инстаграммным, но переполненным толпами Майорке и Санторини.

Средиземное море великолепно и его инстаграммные острова привлекают множество туристов. Однако если вы не хотите толкаться среди толп народа Миконосе, Майорке или в безумно дорогом Капри, есть несколько вариантов с такими же потрясающими пейзажами и средиземноморским очарованием, однако без туристической суеты. Портал traveloffpath.com называет 5 потрясающих островов в Средиземном море, где каждый должен побывать хотя бы раз.

Корсика, Франция

Корсика является сердцем средиземноморской Франции и местом, где итальянская и французская культуры сливаются воедино, образуя нечто уникальное. Она наиболее известна своими практически безлюдными белоснежными пляжами, бирюзовыми водами, которые легко можно принять за Карибское море, и прибрежными городами, где жизнь течет в восхитительно неспешном темпе.

Столица острова, Аяччо, известна своей оживленной пристанью и тем, что является родиной Наполеона. Однако истинное очарование Корсики заключается в ее небольших деревнях. Например, Бонифачо, который представляет собой средневековый комплекс высеченных в скалах домов, с которых открывается прямой вид на Сардинию. Или Паломбагджа, которая славится мелким белым песком, соснами-зонтиками и невероятно чистым морем.

Калимнос, Греция

Калимнос находится в 24 километрах от турецкого побережья, и на нем нет аэропорта. Самый простой способ добраться туда – либо сесть на длительный ночной паром из Афин, либо через ближайший крупный остров с аэропортом (это Кос, полчаса пути).

Главный населенный пункт острова, Потия, - это живописный портовый городок, усеянный домами, кафе и семейными тавернами, где подают домашнюю греческую еду. В 10 минутах езды от Потии находится пляж Влихадия - живописная бухта с прозрачной водой.

Сюда стоит ехать за настоящей Грецией без толп туристов.

Пантеллерия, Италия

Это один из самых изолированных островов Италии: он находится на полпути между Сицилией и Тунисом, и на самом деле он немного ближе к Северной Африке, чем к настоящей Европе.

Весь остров состоит из вулканических пород, с живописными скалами, уникальными лавовыми образованиями и горячими источниками, многие из которых можно исследовать на велосипеде или скутере.

Самые примечательные особенности этого места – это исторические даммуси. Эти традиционные каменные дома, укрепленные толстыми стенами и куполообразными крышами, были спроектированы местными жителями Пантеллерии, чтобы сохранять прохладу в палящие летние месяцы, и их можно найти по всему острову.

Имейте в виду, что на Пантеллерии нет настоящих пляжей – скорее это скалистые площадки и природные бассейны у подножия небольших прибрежных скал.

Гёкчеада (Имброс), Турция

Имброс изначально был греческим островом. Он был передан Турции в 1926 году и с 1970-х годов он переименован в Гёкчеаду.

Его скалистое побережье, оливковые рощи, сосновые леса и ярко-голубые воды ещё не заполонили толпы иностранных туристов. Большинство посетителей – турки или ностальгирующие греки.

Характер острова проявляется в крошечных деревушках с каменными домами и извилистыми улочками, таких как Айдынджик и Тепекёй, а также в бесчисленных разрушенных греческих мельницах и православных церквях, разбросанных по горным ландшафтам. Йылдызкой – это визитная карточка на Гёкчеаде: вода бирюзовая, песок мягкий и, несмотря на потрясающие пейзажи, он не привлекает огромных толп туристов даже летом.

Форментера, Испания

Это "младшая" и гораздо менее известная сестра Ибицы.

При длине всего 12 миль и ширине около 1–2 миль, это один из самых удобных для пеших прогулок и езды на велосипеде островов Средиземноморья. Весь остров испещрен деревянными настилами и велосипедными дорожками. На таких пляжах, как Плайя-де-Сес-Ильетес, вода невероятно чистая, а песок белый и нетронутый.

Фоментера по-прежнему богемная, но она не кажется показной.

Ранее УНИАН называл 8 островов Греции, которые стоит посетить. Они также поражают невероятными пейзажами, но туристов там намного меньше.

