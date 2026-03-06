Температура в Украине подскочит выше нормы: синоптик рассказал, где разогреет сильнее

7 и 8 марта осадков не будет по всей стране.

В ближайшие сутки по всей Украине ожидается весенняя погода без осадков. Об этом на "Метеопрог" сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

По его данным, на территории нашей страны будет господствовать устойчивая, сухая и относительно теплая воздушная масса. Благодаря антициклону осадков не предвидится, а небо будет малооблачным.

"На фоне слабого ветра, днем столбики термометров поднимутся до +5...+10 °С, а на крайнем западе до +11...+13 °С", - прогнозирует Кибальчич.

Видео дня

По его данным, среднесуточная температура окажется выше нормы примерно на 2-5 градусов.

Погода 7 марта

На западе Украины будет сухо и малооблачно. Ночью и утром местами возможен туман. Ночью -3...+2 °С, днем +8...+13 °С.

На севере в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью -4…+1 °С, днем воздух прогреется до +3…+8 °С.

В центральных областях будет преобладать спокойная и устойчивая погода, без осадков. Температура ночью -4…+1 °С, днем воздух прогреется до +3…+8 °С.

На юге Украины также будет сухо, только ночью и утром возможен туман. Ветер 2-7 м/с. Температура ночью в пределах -3...+2 °С, днем разогреется до +5...+10 °С.

На востоке ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура ночью -1...-6 °С, а днем +1...+6 °С.

На западе Украины продолжится период теплой антициклональной погоды. Осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер 3-8 м/с. Температура ночью -2...+3 °С, днем разогреется до +8...+13 °С.

На севере будет сухо и малооблачно. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ночью термометры покажут -4...+1 °С, днем +3...+8 °С.

В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -4...+1 °С, днем +5...+10 °С.

На юге также осадков не предвидится, только ночью и утром местами возможен туман. Ночью термометры опустятся до -2...+3 °С, днем температура повысится до +7...+12 °С.

В восточной части Украины на фоне малооблачного неба осадков не прогнозируется. Ветер усилится до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 °С, днем +4...+9 °С.

Вас также могут заинтересовать новости: