Цены на нефть неоднозначно реагируют на политику Трампа

Цены на "черное золото" могут продемонстрировать самый большой недельный рост с 2022 года.

Цены на нефть в пятницу, 6 марта, начали падать впервые за последние шесть дней. Этому способствовало то, что правительство США рассматривает возможность вмешательства на фьючерсном рынке, чтобы сдержать рост цен, и выдало разрешения на закупку российской нефти для смягчения ограничений, вызванных войной на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

По состоянию на 6:40 по киевскому времени фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 95 центов, или на 1,1% - до 84,46 доллара за баррель. West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 1,08 доллара, или на 1,3% - до 79,93 доллара.

Правда, динамика нестабильна. По информации investing, уже в 10:40 по киевскому времени нефть снова пошла в рост: Brent прибавила 20 центов, а WTI - 40.

По итогам недели обе марки продемонстрировали наибольший рост с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Brent подорожала на 16,4%, тогда как WTI выросла на 19,2%.

Война в Иране и цены на энергоносители

Стремительный рост цен произошел после начала войны между США и Израилем, с одной стороны, и Ираном - с другой. Это остановило движение танкеров через Ормузский пролив, по которому обычно транспортируется примерно пятая часть мировых ежедневных поставок нефти.

"С каждым днем остановка деятельности в Ормузском проливе будет иметь два основных последствия для нефтяного рынка: невозможность накапливать около 20 миллионов баррелей нефти в сутки и отсутствие ее поставок на мировые рынки, что может подтолкнуть глобальные цены на энергоносители к росту", – говорит старший рыночный аналитик компании Phillip Nova Приянка Сачдева.

На фоне возможного дальнейшего роста Министерство финансов США, как ожидается, объявит о мерах по сдерживанию подорожания энергоносителей. Среди них возможны действия на рынке нефтяных фьючерсов.

Также Министерство финансов США, чтобы ослабить ограничения предложения, предоставило компаниям разрешения начать закупки российской нефти, которая находится под санкциями и хранится на танкерах. Первые разрешения получили индийские нефтеперерабатывающие компании, которые уже отреагировали закупкой миллионов баррелей российского сырья.

По данным компании Kpler, около 30 млн баррелей российской нефти доступны и загружены на суда в Индийском океане, регионе Аравийского моря и Сингапурского пролива, включая объемы в плавучих хранилищах.

Специалисты отмечают, что недавний рост цен остается относительно умеренным по сравнению с другими ценовыми скачками, в частности в 2022 году, когда РФ напала на Украину и цены превысили 100 долларов за баррель.

"Важно рассматривать это движение в более широком контексте: несмотря на почти 20% скачок цен на нефть в этом месяце, ее стоимость сейчас лишь на 3,40 доллара выше среднего показателя за последние четыре года", – отметил аналитик IG Тони Сикомор.

Цены на нефть – прогнозы специалистов

Эксперты считают, что цены на нефть останутся на относительно высоком уровне в ближайшие месяцы. Аналитики ANZ недавно повысили средние прогнозы: цена нефти Brent ожидается на уровне 90 долларов за баррель, а стоимость сжиженного природного газа (СПГ) – 17 долларов за миллион британских тепловых единиц в первом квартале 2026 года.

В свою очередь, аналитики Goldman Sachs повысили прогноз средней цены Brent на второй квартал 2026 года на 10 долларов – до 76 долларов за баррель, а для американской нефти West Texas Intermediate (WTI) – на 9 долларов – до 71 доллара за баррель.

Рост цен на нефть может привести к еще большему подорожанию топлива в Украине. По мнению специалистов, цены на бензин и дизель на украинских АЗС могут подняться до 100–150 гривень за литр, в зависимости от продолжительности блокады Ормузского пролива.

