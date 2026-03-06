В правительстве рассказали, как планируют стабилизировать ситуацию на рынке топлива

Правительство работает с международными партнерами над увеличением объемов импорта топлива на украинский рынок.

Правительство вводит ряд мер для стабилизации рынка топлива после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Государственная компания "Укрнафта" будет продавать топливо с минимальной наценкой, а контролирующие органы усилят проверки ценовой политики операторов.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, правительство провело координацию с ключевыми министерствами и руководством НАК "Нафтогаз Украины" по ситуации на рынке топлива.

"Для стабилизации рынка правительство реализует комплекс мер. В частности, государственная компания "Укрнафта" будет реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях", - отметила Свириденко.

В то же время параллельно правительство работает с другими операторами топливного рынка и рассчитывает на их "ответственную и взвешенную ценовую политику".

Премьер также поручила Антимонопольному комитету и Госпродпотребслужбе усилить контроль за ценовой политикой операторов, чтобы не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций со стороны отдельных участников рынка.

"Безусловным приоритетом остается обеспечение потребностей сектора обороны. В то же время важно гарантировать наличие топлива и стабильность цен для аграриев, а также достаточный ресурс и ценовую стабильность для общественного транспорта", - отметила Свириденко.

Она также подчеркнула, что правительство работает с международными партнерами над увеличением объемов импорта топлива на украинский рынок.

Цены на АЗС Украины - главные новости

Президент Владимир Зеленский сообщил, что государственная компания "Укрнафта" в кризисный период на фоне роста цен на АЗС минимизирует наценку, чтобы удержать стоимость топлива и избежать резких скачков.

Ранее основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин прогнозировал, что топливо на украинских АЗС уже в ближайшее время может подорожать до 85-90 грн за литр из-за продолжающегося роста закупочных цен.

