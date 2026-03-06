Венгерская налоговая и таможенная администрация (NAV) обвинила украинцев, взятых ночью 6 марта в заложники, в отмывании денег. Вместо того, чтобы допустить к гражданам Украины украинских дипломатов, против сотрудников украинского государственного банка "Ощадбанк" венгры открыли уголовное производство по подозрению в отмывании денег.

Очевидно, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан последовательно осуществляет эскалацию по требованию Москвы. И понятно, что он это делает, чтобы лишить Украину европейского финансирования. Тем самым, толкая Украину в пропасть в спину, он играет на руку Путину. То есть, Орбан - прямой агент Кремля.

Но если гопник так быстро на нас наезжает, стоит ли ему показывать слабость? Дело в том, что после попытки договориться, гопник бьет: валит на землю, добивает ногами по голове, а затем грабит и насилует жертву. А вот что быстро поставит его на место - это точный удар и сломанный нос.

Итак, украинская власть совершает ошибку, начиная словесные баталии и угрозы. Я бы посоветовал тихо и без пафоса найти способ "сломать" гопника, чтобы он никогда больше не пытался нас ограбить и изнасиловать.

Видео дня

Всем наивным людям пора наконец проснуться. Международных правил больше не существует. Их не существует! А Орбан сегодня вам это показал. Так что приходите уже в себя.

Теперь в мире действует право силы, а не сила права. И не украинцы это придумали, это сделали Трамп и Путин. Буквально каждый день старый глобальный мировой порядок разрушается. Рушится прямо по часам. Видимо, это и есть "дух Анкориджа", о котором все говорят, но никто не может объяснить, что же там на Аляске произошло, и какую сделку с дьяволом заключили эти два деда.

Очевидно, традиционные правила аннулированы. Мы все оказались в бойцовском клубе, где есть только одно правило - нет никаких правил. Конечно, это очень плохо, но мы наиболее опытны в том, как выживать в ужасном новом мире, где нет международных правил, но есть глобальная технологическая война.

Итак, любая слабость в этом новом ужасном мире является аргументом для бесстыдного уничтожения слабого. А все остальные будут не помогать и сочувствовать, а жалеть, что и они не успели оторвать от вас кусок.

Поэтому сохраняем спокойствие и чистим пулемет. В вопросах выживания (особенно в этом новом ужасном мире) мы сейчас - самая опытная нация.

Саид Исмагилов, экс-муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма", военнослужащий ВСУ