Похищение украинских инкассаторов в Венгрии: Нацполиция начала расследование

Украинские правоохранители обратились к сотрудникам Европола, налогово-таможенной службы Венгрии и полиции.

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство в связи с похищением семи сотрудников "Ощадбанка" в Венгрии. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

"Нацполиция Украины начала уголовное производство по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии", – говорится в сообщении.

В связи с этим сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников).

Кроме того, полицейские Департамента международного полицейского сотрудничества НПУ по официальным каналам обратились к сотрудникам Европола, налогово-таможенной службы Венгрии и полиции, и осуществляют координацию действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Следственные действия продолжаются.

Как говорится в разъяснении "Ощадбанка", банк не видит никаких возможных юридических оснований для задержания инкассаторских машин и сопровождающего персонала, которые осуществляли традиционный рейс.

"С начала полномасштабного вторжения перевозка иностранной валюты и банковских металлов осуществляется исключительно наземным путем. Подобные рейсы осуществляются инкассаторскими машинами Ощадбанка еженедельно. Ощадбанк имеет соответствующую лицензию на выполнение международных перевозок, выданную Государственной службой Украины по безопасности на транспорте", – отмечается в сообщении.

Вместе с тем, говорится, что все сотрудники службы инкассации, незаконно задержанные в Венгрии, имеют длительный опыт работы в "Ощадбанке": от 3-4 лет до 17-21 года.

Также в банке сообщили о происхождении ценностей, которые перевозились в инкассаторских машинах:

"Ценности, которые находились в похищенных автомобилях, принадлежат государственному Сберегательному банку. Это средства, которые были доверены банку гражданами и бизнесом Украины. Они транспортировались из Австрии для дальнейшего использования в обращении и насыщения наличного рынка Украины".

Отмечается, что общий объем средств "Ощадбанка", судьба которых пока неизвестна, составляет 40 млн долларов США, 35 млн евро, 9 кг золота.

"Ощадбанк требует немедленного освобождения своих сотрудников и возвращения задержанных автомобилей и ценностей государственного банка", – подчеркнули в банке.

Венгрия захватила украинских инкассаторов

Как сообщал УНИАН, международный представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил о намерении венгерских властей выслать семерых украинцев, задержанных венгерскими налоговыми и таможенными органами.

Венгерская налоговая и таможенная администрация обвинила взятых в заложники украинцев в отмывании денег. Венгры заявили, что среди задержанных есть бывший генерал разведки.

Национальный банк Украины из-за захвата украинских сотрудников "Ощадбанка" направляет в Будапешт делегацию.