Экс-заместитель главы МВД Гогилашвили попал под прямой удар российского FPV-дрона, - СМИ

Бывший заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Александр Гогилашвили ночью 4 марта попал под удар вражеского FPV-дрона во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении. Об этом пишет Telegram-канал мелитопольского партизанского отряда генерала Черешни Гнилая черешня.

Отмечается, что служебный автомобиль Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, в котором находился Гогилашвили вместе с двумя бойцами, атаковал вражеский FPV-дрон.

"Основной удар приняла на себя водительская сторона, где находился экс-чиновник. Зону обстрела группа покинула самостоятельно – полученные ранения не критические", – говорится в сообщении.

Там добавили, что бывший чиновник проходит службу в одном из боевых подразделений ГУР и остается приближенным к бывшему главе ГУР Кириллу Буданову:

"Рассматривается версия целенаправленной охоты россиян на Гогилашвили".

