Во время раскопок в Помпеях ученые обнаружили тайную лестницу, ведущую к затерянному месту

Отмечается, что археологические исследования в Помпеях являются очень сложными.

Во время революционных археологических раскопок ученые обнаружили величественную лестницу, ведущую к "потерянному Помпею" и служившую домом для римской элиты. Об этом пишет The Mirror.

Ранее считалось, что лестница внутри виллы "Дом Тиасуса" в Помпеях никуда не вела, однако теперь кажется, что это был вход в городской мегаполис, который проложил путь к современным высотным элитным апартаментам.

В то же время археологи обнаружили, что на самом деле это был дом богатой семьи. По информации Pompei Sites, в этих ныне разрушенных башнях проживали состоятельные люди.

"Затерянный дом Помпеи состоит из верхних этажей зданий, которые важны для понимания жизни в древнем городе", - подчеркнул Габриэль Цухтригал, директор Археологического парка Помпеи.

Исследователи использовали цифровую археологию для создания моделей вилл сверхбогатых людей, показав, что самые большие виллы Помпеи, скорее всего, когда-то имели башни, настоящие символы власти и богатства.

"Археологические исследования в Помпеях очень сложны. Помимо полевых работ, раскопки раскрывают нетронутые контексты жизни в древнем мире и новые истории о трагедии извержения. Существуют также неинвазивные исследования, состоящие из изучения и реконструктивных гипотез о том, что не сохранилось, но дополняет наши знания об этом месте", - рассказал Цухтригал.

Ученые считают, что пепел после извержения вулкана Везувий похоронил и сохранил самые нижние уровни зданий, однако уничтожил верхние этажи.

"Используя подсказки, такие как разъединенные лестницы и отрезанные опорные балки, команда цифровым способом создала новую картину города. В этом случае команда понимает, что лестницы вели к башне, чтобы состоятельные люди могли осматривать город и Неаполитанский залив", - добавляют в материале.

По мнению исследователей, башня могла иметь высоту до 12 метров, а Дом Тиасуса на самом деле был многоэтажным зданием.

"Интерьер нижней части был простым в обстановке. Это контрастировало с монументальными внешними лестницами, ведущими на верхний этаж, что свидетельствовало о более элегантном и представительном характере жилого пространства. Собрав данные в виде 3D-цифровой модели, мы можем разработать гипотетические реконструкции, которые помогут нам понять опыт, пространства и общество того времени", - написали ученые.

