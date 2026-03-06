Немного о политтехнологическом измерении происходящего в Венгрии и о том, при чем здесь Украина. Виктор Орбан удерживался у власти так долго потому, что умело использовал две темы: ресентимент венгерской нации по поводу "потерянной империи", который подпитывал шовинизм в адрес соседей Венгрии; страх консервативного электората венгерской провинции перед "европейскими ценностями".

Все, в общем, прекрасно знали, что Орбан развел страшную коррупцию и довел одну из ведущих экономик Восточной Европы до состояния кризиса. Но запугивание "евро-геями" и Соросом работало (как и манипуляции с нарезкой избирательных округов), и Орбан сохранял власть.

Что изменилось сейчас? Появился новый лидер оппозиции - Петер Мадяр. Он сам был в орбановской партии, но впоследствии вышел из нее и начал критиковать власть. Критиковать за самое очевидное – за коррупцию и полное моральное разложение. При этом политическая платформа Мадяра не то чтобы радикально отличается от орбановской. Разве что, пожалуй, не настолько антиевропейская.

Ну, но это и создало самые большие проблемы для Орбана. Ведь ему противостоит такой же Орбан. Только моложе, немного более проевропейский, подтянутый и не связанный с настолько невиданной коррупцией.

У Мадяра никто не нашел собственного дворца, записанного на подставных лиц, как это есть у Орбана.

Поэтому Орбан стремительно начал лететь к поражению, которое для него могло означать не только потерю власти, но и возможность оказаться в тюрьме. А у него есть обязательства перед "российскими друзьями", которые нужно выполнять. Поэтому друзья пришли на помощь, и сейчас "российские политтехнологи" интенсивно работают на действующего премьер-министра Венгрии.

Орбан и россияне придумали следующую схему избирательной кампании: Орбан якобы противостоит Брюсселю, который хочет уничтожить венгерский суверенитет, и Киеву, который хочет втянуть Венгрию в войну. И насколько бы абсурдно это ни звучало, это вполне "рабочая" схема.

Соответственно, Мадяра объявляют "агентом Киева", заклеивая всю Венгрию плакатами с лицами этого кандидата и Зеленского.

Показательно, что сам Мадяр никогда ничего особо "проукраинского" не заявлял. Лишь формально осуждал российскую агрессию. Никаким "проукраинским" политиком он не является. Просто не получает деньги от россиян, как Орбан.

Очевидно, что со стороны россиян работают "специфические политтехнологи". Не исключено, что планируется какой-то "рязанский сахар" ближе ко дню голосования. Не зря же Орбан приказал защищать энергетические объекты от "украинских дронов". Можно предположить, что в ближайшее время там планируются взрывы, после которых на месте найдут "обломки украинского дрона "Лютый"". В конце концов, у россиян таких обломков более чем достаточно. Найдут.

Короче говоря, единственная надежда Орбана – наращивание антиукраинской истерии и отождествление Мадяра с Украиной.

И что с этим делать? Выйти и сказать, что ты – "не агент Украины"? И стать посмешищем? Молчать? И стать объектом избиения?

Для Мадяра важно технологически отмежеваться от Украины. Почему?

Во-первых, он реально с ней не связан.

Во-вторых, вся орбановская игра основана на его отождествлении с Украиной. Выбей этот аргумент, и все - орбановская кампания развалится.

В-третьих, если откровенно, то в Венгрии "все прекрасно" с империализмом и шовинизмом, поэтому украинцев там не любит немалое количество электората. Поэтому неудивительно, что Мадяр использовал "пас" от украинского президента и "встал на защиту Орбана". Того самого Орбана, который за месяц до этого в рамках кампании слил частное видео Мадяра с сексуальным контекстом.

Как думаете, сильно ли Мадяр "сочувствует" Орбану? Думаю, не сильно. Это чистая политика. Мадяр дистанцируется от навязываемого ему "украинского дискурса". И, похоже, что Зеленский только что подарил Мадяру победу.

Не то, чтобы кто-то должен ждать за это "благодарности". Думаю, не нужно ждать от Мадяра чего-то экстраординарного.

В конце концов, он претендует на лидерство в довольно шовинистической стране. Поэтому с ним во главе Венгрии нас ждут заявления явно антиукраинского содержания, "защита венгерского языка" и так далее.

Но нам от Венгрии нужно не так уж и много. Просто чтобы не было столь явного и враждебного противодействия, как при Орбане. С Мадяром хотя бы есть шансы.

В итоге. В Венгрии сейчас очень активная избирательная кампания. Ключевая тема, которую продвигает Орбан, – антиукраинская. Логичный ответ оппозиции – отмежевание от Украины и возвращение ко всему в плоскость коррупции власти и экономических проблем. Собственно, нам безразлично, что они там заявляют, главное, чтобы было сформировано более-менее адекватное правительство, с которым можно было бы хоть как-то общаться.