Можно ли пить воду во время еды: эксперты развенчали популярные мифы

Некоторым людям это противопоказано.

Существует множество мифов, касающихся употребления воды во время приема пищи. Некоторые утверждают, что питье воды во время еды помогает быстрее почувствовать сытость и контролировать количество съеденного. В то же время существует мнение, что не следует пить воду во время еды, поскольку это нарушает пищеварение. Портал RealSimple обратился к экспертам в области здравоохранения, чтобы помочь разрешить этот спор.

Как вода влияет на пищеварение, если вы пьете ее во время еды

По словам врача Аршприт Сараан, если вы не пьете воду залпом, то ее употребление во время еды может даже положительно повлиять на пищеварение. "Если вы просто пьете воду во время еды, то не должно быть никакого увеличения или уменьшения скорости пищеварения", – говорит она. "Если вы глотаете пищу, ваш организм ее перерабатывает, она проходит через пищевод, попадает в желудок, где находятся пищеварительные ферменты… вода просто помогает этому процессу".

Вода поможет улучшить пищеварение

По словам диетолога Маккензи Блэр, всегда лучше иметь стакан воды под рукой, чтобы помочь пищеварению. "Я всегда представляю себе пищеварительный тракт как реку, и если в нем недостаточно пищи и воды, то ничего толком не движется", – говорит она.

Видео дня

Доктор Сараан подчеркивает, что употребление воды во время еды не разбавляет пищеварительные ферменты и не замедляет пищеварение. "Вода должна просто размягчать пищу и помогать ей продвигаться по пищеварительному тракту", – говорит она.

Вода может сигнализировать о насыщении

Некоторые люди выпивают стакан воды перед едой, потому что считают, что это поможет им избежать переедания. И, по мнению обоих экспертов, в этом есть доля правды.

Блэр объясняет, что употребление воды во время еды "может влиять на сигналы насыщения" и "помогать вам замечать чувство сытости".

Кому нельзя пить воду во время еды?

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), не рекомендуется пить воду во время еды, поскольку сочетание воды с пищей может увеличить давление в брюшной полости, усугубляя симптомы, говорит доктор Сараан.

Всем, кто перенес операцию на желудке, также следует быть осторожными с употреблением воды во время еды. Блэр отмечает, что это может быстрее вызвать чувство сытости, что может помешать вам съесть нужное количество пищи. В этом случае лучше пить воду до или после еды, а не во время неё.

Блэр также говорит, что полезнее распределять потребление воды в течение дня, а не только во время еды. Это помогает поддерживать водный баланс в течение всего дня, вместо того чтобы компенсировать его избытком во время еды.

Ранее УНИАН рассказывал о пользе употребление теплой воды с лимоном и медом, а также о том, кому она противопоказана.

Вас также могут заинтересовать новости: