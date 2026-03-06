В ЕС встали на сторону Венгрии и раскритиковали Зеленского за угрозы 'дать адрес Орбана ВСУ'

В Еврокомиссии назвали комментарий президента Украины в адрес венгерского премьера недопустимым.

Европейская комиссия назвала "неприемлемыми" высказывания Владимира Зеленского, прозвучавшие в адрес венгерского премьера Виктора Орбана. Брюссель требует прекратить язык угроз, который вредит единству Европейского Союза. Об этом официально заявил заместитель главного спикера Еврокомиссии Улоф Хилл во время брифинга в Брюсселе.

Гилл сказал: "Мы, как Европейская комиссия, четко заявляем, что такие формулировки неприемлемы, не должно быть угроз в отношении государств-членов ЕС".

Спикер подчеркнул, что "существует много эскалации риторики и провокационной риторики".

Брюссель призывает обе стороны остановиться, ведь агрессия не помогает делу. Гилл добавил: "Мы считаем, что такая риторика со всех сторон не является ни полезной, ни благоприятной для достижения общих целей, которые мы все здесь имеем".

В чем причины конфликта Орбана и Зеленского

Эпицентром спора стал поврежденный оккупантами РФ нефтепровод "Дружба" и кредит от ЕС для Украины на 90 миллиардов, который блокирует Венгрия.

Будапешт выставил Киеву жесткий ультиматум: Орбан заявил, что Украина блокирует транзит нефти через трубопровод "Дружба" и пригрозил возобновить транспортировку нефти силой.

Владимир Зеленский отреагировал на этот шантаж эмоционально и вспомнил блокирование Орбаном кредита для Украины, пригрозив дать адрес венгерского премьера бойцам ВСУ.

"Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд или первый транш из 90 млрд, и у украинских воинов будет оружие. Иначе, дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам, нашим ребятам - пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке", - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский отказал в попытках Орбана лично проверить состояние нефтепровода. Украинский президент сказал, что не просил лично проверять наличие ракет для Patriot на складах "одного из государств ЕС", когда ему сообщили, что их осталось мало.

В то же время премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил остановить экстренные поставки электроэнергии Украине за прекращение транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Оппозиция Словакии собирается за это судиться с Фицо.

