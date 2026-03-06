Бойцы 5 штурмовой бригады получили от громады Киева 1300 FPV-дронов и 'Мавиков', - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал 5 штурмовой бригаде 1300 беспилотников разных типов от киевлян. Об этом он сообщил в Telegram.

"Передал от громады столицы бойцам 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады 1300 БпЛА разных типов. В частности, 1000 FPV-дронов – из них 300 дронов-перехватчиков. А также 300 квадрокоптеров Mavic", – рассказал Виталий Кличко.

Он также отметил, что с начала этого года из городского бюджета на оснащение 5 отдельной штурмовой Киевской бригады город выделил 100 млн грн.

Видео дня

"Напомню, в феврале столица передала бойцам этой бригады 50 переносных зарядных станций, которые закупили украинские меценаты", - сообщил мэр.

Кличко также заверил, что Киев и дальше будет поддерживать всех защитников – и за средства бюджета, и привлекая небюджетные средства.

Ранее сообщалось, что по инициативе Кличко Киевсовет увеличил финансирование сил обороны и безопасности на 3 млрд грн. Эти средства пойдут на приобретение БпЛА, систем РЭБ, техники и другого оборудования для воинских частей.

Как известно, в 2025 году столица передала на фронт 70 000 дронов, а также 350 систем РЭБ, автомобили, средства связи и др.

Вас также могут заинтересовать новости: