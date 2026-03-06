Мужчина распечатал на 3D-принтере Porsche GT3: во сколько это ему обошлось

В целом на печать всех деталей потребовалось около 2000 часов.

Ютубер Майк Лейк провел грандиозную работу, собрав полноразмерную копию культового суперкара Porsche GT3, используя сотни деталей, напечатанных на 3D-принтере. Весь процесс он документировал на своем YouTube-канале, и наконец-то раскрыл, во сколько ему обошлось это удовольствие, пишет Supercarblondie.

Он уточнил, что расчет включал только стоимость филамента (термопластичная нить, используемая в качестве расходного материала для 3D-принтеров. Нить подается в экструдер, плавится и послойно формирует физический объект) для создания кузовных панелей и внешних деталей.

Он не включал стоимость других компонентов, необходимых для функционирования автомобиля, таких как детали подвески, колеса, электроника или механические детали.

Видео дня

Для этого проекта Майк Лейк использовал филамент PETG. В среднем каждый рулон обходился ему примерно в 15,53 доллара за килограмм.

Детали оказались крайне доступными по цене

Например, для массивного переднего бампера потребовалось 61 отдельная деталь, и на его печать ушел 381 час, при этом было использовано 10,5 кг филамента, а общая стоимость материалов составила всего 163 доллара США.

Другие панели оказались ещё дешевле. Так, на печать каждого переднего крыла ушло всего 55 часов и 1,9 кг материала, что обошлось примерно в 29,64 доллара США за сторону. Для капота потребовалось 44 детали и около 5,2 кг филамента, что составило около 80 долларов США).

Для изготовления каждой задней боковой панели потребовалось 56 деталей, а на печать сложного заднего бампера ушло 288 часов и 7,5 кг филамента, и стоило это всего 116 долларов США. Для сравнения, Лейк отметил, что оригинальный задний бампер Porsche может стоить около 13 410 долларов США).

Впечатляющие цифры

В целом весь автомобиль состоит из 477 отдельных напечатанных деталей, на которые было потрачено 62 килограмма филамента и почти 2000 часов печати. Общая стоимость материалов составила около 966 долларов США.

В то же время у Лейка было еще примерно 7 килограммов неудачных отпечатков, что добавило еще 109 долларов США в виде потраченного впустую материала.

Тем не менее, для человека, начавшего проект без какого-либо предварительного опыта 3D-печати, результаты впечатляют.

Ранее УНИАН рассказывал, как мужчина купил грузовой контейнер за 25 тысяч долларов, и нашел внутри коллекционный Ford Mustang.

Вас также могут заинтересовать новости: