Мужчина распечатал на 3D-принтере Porsche GT3: во сколько это ему обошлось

Ютубер Майк Лейк провел грандиозную работу, собрав полноразмерную копию культового суперкара Porsche GT3, используя сотни деталей, напечатанных на 3D-принтере. Весь процесс он документировал на своем YouTube-канале, и наконец-то раскрыл, во сколько ему обошлось это удовольствие, пишет Supercarblondie.
Он уточнил, что расчет включал только стоимость филамента (термопластичная нить, используемая в качестве расходного материала для 3D-принтеров. Нить подается в экструдер, плавится и послойно формирует физический объект) для создания кузовных панелей и внешних деталей.
Он не включал стоимость других компонентов, необходимых для функционирования автомобиля, таких как детали подвески, колеса, электроника или механические детали.
Для этого проекта Майк Лейк использовал филамент PETG. В среднем каждый рулон обходился ему примерно в 15,53 доллара за килограмм.
Детали оказались крайне доступными по цене
Например, для массивного переднего бампера потребовалось 61 отдельная деталь, и на его печать ушел 381 час, при этом было использовано 10,5 кг филамента, а общая стоимость материалов составила всего 163 доллара США.
Другие панели оказались ещё дешевле. Так, на печать каждого переднего крыла ушло всего 55 часов и 1,9 кг материала, что обошлось примерно в 29,64 доллара США за сторону. Для капота потребовалось 44 детали и около 5,2 кг филамента, что составило около 80 долларов США).
Для изготовления каждой задней боковой панели потребовалось 56 деталей, а на печать сложного заднего бампера ушло 288 часов и 7,5 кг филамента, и стоило это всего 116 долларов США. Для сравнения, Лейк отметил, что оригинальный задний бампер Porsche может стоить около 13 410 долларов США).
Впечатляющие цифры
В целом весь автомобиль состоит из 477 отдельных напечатанных деталей, на которые было потрачено 62 килограмма филамента и почти 2000 часов печати. Общая стоимость материалов составила около 966 долларов США.
В то же время у Лейка было еще примерно 7 килограммов неудачных отпечатков, что добавило еще 109 долларов США в виде потраченного впустую материала.
Тем не менее, для человека, начавшего проект без какого-либо предварительного опыта 3D-печати, результаты впечатляют.
