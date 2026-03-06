Орбан ездил в антитеррористический центр, который похитил украинских инкассаторов

Инкассаторские автомобили с валютой ехали транзитом из Австрии в Украину, но были захвачены венгерским антитеррористическим подразделением.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в день захвата украинских инкассаторских автомобилей с деньгами, которые транзитом двигались через страну, посетил Антитеррористический центр Венгрии. Именно подразделение этого центра позже провело спецоперацию по задержанию транспорта.

Визит Орбана в Антитеррористический центр (TEK) состоялся в четверг утром. Об этом свидетельствуют обнародованные правительством фотографии и сообщения венгерских источников журналистов.

Официально поездку объяснили обострением ситуации на Ближнем Востоке и возможными угрозами терроризма. По словам премьера, из-за этого Венгрия должна усилить контроль за пассажирским трафиком, прибывающим в страну из-за границы.

Впрочем, другие темы переговоров не раскрывались.

Задержание украинских инкассаторов

Вечером того же дня силовики Антитеррористического центра захватили инкассаторские автомобили, которые законно перевозили значительную сумму валюты из Австрии в Украину транзитом через территорию Венгрии. Привлечение TEK к операции подтвердили несколько источников журналистов.

Об инциденте также сообщил венгерский журналист-расследователь Саболч Пани, который предположил, что задержанных украинцев могут использовать в дальнейшей спецоперации. Несмотря на резонансность события, официальных заявлений от венгерских властей по поводу захвата инкассаторских автомобилей пока не было.

Утром стало известно, что Венгрия спрятала похищенные автомобили на территории Антитеррористического центра, подчиняющегося Министерству внутренних дел страны.

