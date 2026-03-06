Для передачи Венгрии пленных украинцев заставляют хвалить Россию на камеру, - военный

Известно, что недавно РФ выдала Венгрии двух военнослужащих ВСУ, находившихся в плену.

Пленных украинских военных из Закарпатья отдают Венгрии только при условии записи пропагандистского видео. Об этом рассказал освобожденный из плена РФ военнослужащий ВСУАлексейЧорпита, сообщает Центр стратегических коммуникаций SPRAVDI.

"В 2023 году в Горловке, в тюрьме, где я тогда находился как военнопленный, произошел показательный случай. Мне предложили пойти на обмен, но поехать в Венгрию. Я сам из Закарпатья. Однако условием участия в обмене было то, что я должен был записать видео, в котором негативно высказываться об украинской власти и в то же время положительно - о России, условиях содержания и тюремном режиме. Я отказался это делать, и тогда в обмен не попал. К счастью, в 2025 году меня все же освободили из плена, и я сейчас прохожу лечение в Украине", - отметил он.

Так он объяснил причину появления видео, на которых некоторые военнопленные вынуждены записывать подобные видео.

"В большинстве случаев они являются элементом российской пропаганды, созданным под давлением или принуждением. Именно поэтому публикация таких видео в СМИ других стран фактически означает распространение российской пропаганды и по сути поддержку ее агрессии", - добавил Чорпита.

В то же время в Центре стратегических коммуникаций подчеркнули, что такие свидетельства являются очередным важным разоблачением российских нарративов о войне и реальности, которая раскрывает истинное лицо РФ, а также стран, которые ее ретранслируют в своих целях.

"Как известно, Россия выдала Венгрии двух военнослужащих ВСУ, которые находились в плену. После их прибытия в Будапешт венгерский телеканал опубликовал видео, в котором военные благодарят своих российских похитителей за выживание", - напомнили в Центре.

Как писал УНИАН, 5 марта Украина вернула из российского плена 200 защитников. Среди вернувшихся - защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Запорожья. Воины Вооруженных Сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы.

Многие освобожденные находятся в сложном психологическом состоянии. У некоторых зафиксирован критически низкий вес.

В то же время Коордштаб отреагировал на передачу украинских пленных Венгрии. Там подчеркнули, что такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

"Координационный штаб по вопросам пленных осуждает акт передачи граждан Украины между Венгрией и страной-агрессором и расценивает это как российскую провокацию. Ее цель - в очередной раз атаковать Женевские конвенции и международное право, а также является попыткой ухудшить отношения двух европейских стран в рамках гибридной агрессии России против Европы", - отметили в ведомстве.

