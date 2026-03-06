'ПриватБанк' снизил цены на валюту: свежий курс доллара и евро

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 44,05 грн, а евро – 51,28 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 6 марта, подешевел на 20 копеек и составляет 43,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился также на 20 копеек и составляет 51,15 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,35 гривни, а евро - по курсу 50,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался на уровне 44,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился до 51,28 гривни.

Национальный банк Украины установил на 6 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,81 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 5 марта – 43,72 грн/долл.).

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,90 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 7 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 12 копеек и составляет 44,05 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,48 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 51,20 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,40 гривни за евро.

