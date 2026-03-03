'Может Орбан маг': Зеленский отреагировал на слова о 'неповрежденном' нефтепроводе

Зеленский отметил, что после первого удара России по нефтепроводу никто не обратился к россиянам с призывом прекратить атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что якобы спутниковые снимки "подтверждают отсутствие повреждений" на нефтепроводе "Дружба", пишет Суспільне.

Зеленский отметил, что со спутника можно увидеть технические резервуары, а не то, что с трубой под землей.

"С спутника можно увидеть технические резервуары. Там разорван один большой резервуар. Пульт не увидишь со спутника, а дальше под землей – трубу. Может Орбан маг и видит, что происходит с трубой под землей? Я удивлен, но тем не менее, все бывает", – сказал журналистам президент Украины.

Также Зеленский поделился, что во время разговора с премьер-министром Словакии Робертом Фицо он подчеркнул, что транзит российской нефти позволяет России зарабатывать деньги, которые идут на финансирование войны, поэтому Украина не хочет восстанавливать этот транзит.

Он напомнил, что когда Россия впервые ударила по нефтепроводу "Дружба", Украина быстро все восстановила, но к россиянам публично не обращались с просьбой больше не бить по нему.

"Если европейские лидеры будут просить нас это делать, мы должны понимать, какова цена этого. После первого удара, который был по этому нефтепроводу, мы восстановили все. Никакого обращения к россиянам не бить по нефтепроводу не было. Мы видели это публично. Но были публичные обращения к украинцам, потому что это же энергетическая безопасность Венгрии и Словакии", - отметил Зеленский.

Кроме этого, президент Украины поделился, что во время восстановительных работ ранения получили люди из-за еще одной "боевой ситуации".

"Кто-то слышал от Орбана или от Фицо: "Мы очень благодарны Украине" или "очень жаль семьи, родных, близких, которые пострадали"? Ни одного слова, кроме того, что мы снова им должны. Я сказал: "Что это за цена?" И европейским лидерам: "Какая цена? Люди должны погибнуть? Что вы хотите? Должны быть ранены? А вы будете продолжать блокировать Украине все", - добавил Зеленский.

Нефтепровод "Дружба": последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне военной операции США в Иране обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием возобновить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба". Орбан подчеркнул, что война с Ираном удвоила значение нефтепровода "Дружба". Поэтому он требует от Зеленского "немедленно возобновить поставки нефти в Венгрию".

Также мы писали, что Хорватия выразила готовность поставлять нефть в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Адриа", чтобы компенсировать перебои в работе трубопровода "Дружба". Как сообщает Reuters, Загреб ведет переговоры с Будапештом, Братиславой и Европейской комиссией. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отметил, что трубопровод "Адриа" может транспортировать до 15 миллионов тонн нефти в год, и этого достаточно для полного удовлетворения потребностей Венгрии и Словакии.

