Знание этих особенностей электрической вилки особенно важно для путешественников, использующих технику за рубежом.

Небольшое круглое отверстие в центре евровилки обычно остается без внимания, так как со стороны ни на что не влияет, однако его появление обусловлено многолетним развитием инженерных решений и формированием общеевропейских требований к электробезопасности.

Эта деталь отнюдь не является декоративным элементом и не создана ради экономии пластика – она выполняет конкретные технические задачи. Впрочем, чтобы понять, почему в электрической вилке есть отверстия, необходимо обратиться к долгой истории европейских стандартов.

Для чего нужно отверстие в электрической вилке – предпосылки технологии

После Второй мировой войны страны Европы восстанавливали энергосистемы независимо друг от друга, что привело к появлению различных стандартов подключения. В ряде государств – Франции, Бельгии, Польше, Чехии и других – был внедрен стандарт Type E.

Его отличительная особенность заключалась в наличии в розетке выступающего металлического контакта защитного заземления. Соответственно, вилка для такого типа розетки должна была иметь отверстие для соединения с этим штырем.

В Германии, Австрии, Нидерландах и некоторых других странах получил распространение стандарт Type F, более известный как Schuko (сокращение от немецкого Schutzkontakt – "защитный контакт").

В этой системе заземление осуществляется через боковые металлические пластины вилки, которые соприкасаются с пружинными контактами внутри розетки. Оба решения обеспечивали высокий уровень безопасности, однако их конструктивные различия осложняли использование бытовой техники в разных странах.

Появление универсальной конструкции

Для устранения несовместимости была разработана комбинированная вилка стандарта CEE 7/7 – именно ее чаще всего и называют "евровилкой". Она объединила элементы обоих подходов. От стандарта Type E она получила центральное отверстие с металлической втулкой внутри, а от Schuko – боковые заземляющие контакты.

Так что если вы не знали, почему в электрической вилке есть отверстия – благодаря им она подходит для розеток обоих типов и может использоваться без переходников в большинстве европейских государств.

Для чего нужны два отверстия в электрической вилке – функции и вариации

В странах, где применяются розетки Type E, центральное отверстие выполняет важную функцию: через него осуществляется соединение с заземляющим штырем. При подключении сначала устанавливается контакт заземления, и лишь затем – фаза и ноль, что соответствует базовому принципу электробезопасности.

Но для чего дырка в вилке именно сверху? Все просто – такое соединение повышает устойчивость вилки в розетке и снижает риск искрения или неплотного контакта. Аналогичную роль, кстати, играют два отверстия на контактах вилки американского образца, которые исторически служили для надежной фиксации вилки в розетке. Сейчас эти стандарты уже необязательны, но дизайн остался прежним.

В розетках стандарта Schuko это отверстие обычно выполняет вспомогательную механическую роль. В некоторых моделях розеток предусмотрен направляющий пластиковый штифт, который входит в центральное отверстие вилки и стабилизирует ее положение. Само заземление при этом обеспечивается исключительно боковыми контактами.

С точки зрения производства универсальная конструкция экономически оправдана: изготовление одного типа вилки для всего европейского рынка упрощает логистику и стандартизацию. Формирование отверстия при литье не требует значительных затрат и может использоваться для точного позиционирования изделия на автоматизированных линиях сборки.

