Консулы до сих пор не допущены к украинцам в Будапеште, которых взяли в заложники, - Сибига

Венгерская сторона до сих пор не предоставила объяснения относительно взятия украинских граждан в заложники.

Украина требует от властей Венгрии немедленно освободить украинских граждан, взятых в заложники. Украинские консулы до сих пор не получили возможность посетить наших соотечественников. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в сети X.

"Украинские консулы до сих пор не получили доступ для посещения семи украинских граждан, взятых в заложники в Будапеште", - отметил Сибига.

Как отметил министр, венгерская сторона не предоставила никаких объяснений.

"Мы требуем их немедленного освобождения и готовим следующие действия, в том числе на уровне ЕС", - добавил Сибига.

В свою очередь, Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, подчеркнул, что обратился к венгерскому омбудсмену по поводу того, что Венгрия взяла в заложники 7 граждан Украины.

"Мне стало известно, что в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля государственного "Ощадбанка" Украины, которые перевозили значительные суммы наличных и банковское золото из Австрии в Украину", - отметил он.

Омбудсмен добавил, что перевозка осуществлялась в соответствии с международным соглашением между банками и согласно действующим европейским таможенным процедурам. В то же время местонахождение семи сотрудников инкассации пока остается неизвестным.

"В связи с этим я срочно обратился к Имре Юхажу, Уполномоченному по основным правам Венгрии. В своем письме попросил безотлагательно предоставить ответы на ключевые вопросы: на основании чего были задержаны граждане Украины; где именно они находятся и в каких условиях их содержат?" - сообщил Лубинец.

Кроме того, он выступил с инициативой провести срочную онлайн-встречу, чтобы выяснить все обстоятельства ситуации и обеспечить соблюдение прав наших граждан.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, 5 марта в Венгрии похитили сотрудников государственного "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими машинами и ценностями. Возможности связаться с похищенными украинцами нет. Эти семь украинцев являются сотрудниками государственного банка "Ощадбанк", которые управляли двумя банковскими автомобилями, курсировавшими между Австрией и Украиной и перевозившими наличные деньги в рамках регулярных услуг между государственными банками.

Впоследствии стало известно, что Венгрия спрятала похищенных украинцев на территории Антитеррористического центра. В НБУ подчеркнули, что местонахождение семерых сотрудников "Ощадбанка", которые сопровождали машины, до сих пор неизвестно, а мобильная связь отсутствует.

