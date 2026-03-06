Екатерина Жирий

Параллельно прорабатываются обращения к партнерам и регуляторам по этому вопросу.

Национальный банк Украины направляет в Будапешт делегацию из-за захвата в Венгрии инкассаторских бригад "Ощадбанка". Об этом заявил глава украинского национального регулятора Андрей Пышный в Facebook.

"Мой заместитель Алексей Шабан с командой банка срочно отправляется в командировку в Будапешт для прояснения ситуации. Держим вопрос на контроле", - говорится в сообщении.

По его словам, параллельно прорабатываются обращения к партнерам и регуляторам по этому вопросу, в частности в части соблюдения процедур CIT-контроля (контроля за перевозкой наличных и ценностей инкассаторскими службами, - УНИАН) в еврозоне и соответствующих действий венгерской стороны.

Пышный заявил, что Украина требует от властей Венгрии официальной информации о причинах задержания сотрудников "Ощадбанка".

Похищение украинцев в Венгрии - главные новости

5 марта в Венгрии похитили семерых сотрудников государственного "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими машинами и ценностями без возможности связи с ними. Задержанные украинцы управляли двумя банковскими автомобилями, курсировавшими между Австрией и Украиной и перевозившими наличные деньги в рамках регулярных услуг между государственными банками.

МИД Украины уже направил официальную ноту с требованием немедленного освобождения украинских граждан. Также Украина обратится к Европейскому Союзу с просьбой дать четкую квалификацию незаконных действий Венгрии, захвата заложников и ограбления.

Впоследствии стало известно, что похищенные инкассаторские машины "Ощадбанка" Венгрия спрятала на территории Антитеррористического центра. Эта структура является силовым подразделением, подчиняющимся Министерству внутренних дел Венгрии.

Национальная налоговая и таможенная администрация открыла уголовное производство по подозрению в отмывании денег в отношении сотрудников "Ощадбанка", которые перевозили деньги и были задержаны в Венгрии. Среди задержанных - бывший генерал украинской разведки.

