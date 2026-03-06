Из российского плена освобождены еще 300 украинских защитников (фото)

Среди освобожденных также есть двое гражданских.

Еще 300 украинских защитников удалось освободить из российского плена. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Еще 300 украинских защитников возвращаются домой из российского плена. Также двух гражданских украинцев удалось сегодня вернуть", - отметил президент.

В частности, по его словам, среди них бойцы из Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, нашей пограничной службы. Рядовые, сержанты, офицеры. Защищали Украину на разных направлениях: Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, в Мариуполе. Большинство из них были в плену более года, некоторые - с 2022 года.

"Спасибо всем нашим воинам, которые обеспечивают этот результат, пополняя обменный фонд для Украины. Спасибо всей команде, которая работала ради этого результата. Благодарен Соединенным Штатам за посредничество. Важно, что договоренности сработали. Помним о каждом и каждой и обязательно должны вернуть всех наших людей", - отметил Зеленский.

Как сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram, договоренности об обмене были ранее достигнуты на переговорах в Женеве. Кроме Соединенных Штатов к посредничеству и содействию были привлечены Объединенные Арабские Эмираты.

В частности, среди освобожденных сегодня защитников, кроме солдат и сержантов, есть офицеры. "Самому молодому освобожденному пленнику исполнилось 26 лет, самому старшему - 60", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Координационном штабе, освобожденные защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, дальнейшего лечения и медицинской реабилитации. Им будет оказана необходимая помощь, они получат документы и положенные денежные выплаты.

Как добавил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, среди возвращенных есть однофамильцы: шесть разных украинских защитников, которые имеют три одинаковые фамилии.

Всего за вчера и сегодня домой вернулись 500 защитников. С начала полномасштабного вторжения – 6922 украинца", – отметил Лубинец.

Обмен пленными - последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 марта, из российского плена были возвращены домой 200 украинских воинов.

Среди них защитники Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей, Запорожья. Воины Вооруженных Сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы.

