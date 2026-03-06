Удар по 'кошельку' Тегерана: ОАЭ готовят замораживание активов на миллиарды долларов, - WSJ

Если активы заморозят, это может полностью разрушить ключевую экономическую артерию, которая позволяла Тегерану выживать под давлением международных санкций.

Объединенные Арабские Эмираты готовятся заблокировать миллиарды долларов иранских активов на своей территории. Хотя годами Абу-Даби и Дубай служили для иранского режима "окном в мир", но после агрессии со стороны Ирана в ОАЭ могут пойти на кардинальные шаги. Сценарии финансового давления на Тегеран со стороны ОАЭ рассматривает в своем материале The Wall Street Journal.

Если ОАЭ воплотят эти угрозы, Иран потеряет доступ к иностранной валюте, что очень критично для страны. Внутренняя экономика Ирана уже разваливается из-за инфляции и военных расходов, а замораживание счетов станет финансовой удавкой, отмечает издание, опросив экспертов и источники, знакомые с ситуацией.

Любой шаг ОАЭ по ограничению финансовой деятельности Ирана там "будет очень значительным, поскольку ОАЭ является важнейшим каналом для взаимодействия Ирана с мировой экономикой", - сказал Эсфандьяр Батмангелидж, исполнительный директор аналитического центра Bourse & Bazaar, специализирующегося на Иране.

Видео дня

Главной целью станут структуры, связанные с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), который является силовым и финансовым хребтом иранского режима. По данным Министерства финансов США, КСИР использует подставные компании в ОАЭ для продажи нефти и финансирования программ вооружения.

Какие финансовые рычаги могут применить ОАЭ против Ирана

Опрошенные изданием эксперты приводят несколько вариантов, среди которых: замораживание счетов теневых фирм, репрессии против местных валютных бирж и блокирование нелегальных каналов перевода денег.

А в крайнем случае ОАЭ могут прибегнуть к захвату иранских судов в территориальных водах Эмиратов. Это фактически парализует "теневой флот" Ирана, который базируется на старых танкерах, зарегистрированных через компании в ОАЭ.

Эксперты отмечают, что такой шаг может понравиться Штатам. Согласно данным американского казначейства, в 2024 году через банки США прошло 9 миллиардов долларов, связанных с тайными операциями Ирана. 62% этих средств обрабатывали именно фирмы в Дубае. Теперь этот поток может остановиться.

Один из чиновников из ОАЭ сообщил The Wall Street Journal, что в его стране действует надежная процедура работы с лицами и компаниями, попавшими под санкции. Например, два года назад главный государственный банк Дубая закрыл некоторые счета, принадлежавшие российским олигархам и нефтетрейдерам, после того, как официальные лица США заставили ОАЭ закрыть Москве черный вход в международную финансовую систему.

Чем в случае финансового удара рискуют ОАЭ

Риски для ОАЭ остаются огромными, пишет издание. Тегеран способен атаковать энергетическую инфраструктуру Эмиратов в ответ. Кроме того, в стране проживают сотни тысяч иранцев, а полное разрывание связей повредит репутации ОАЭ как нейтрального бизнес-центра.

Андреас Криг, старший преподаватель Школы исследований безопасности Королевского колледжа Лондона, считает, что Абу-Даби будет действовать выборочно. Первыми под удар попадут счета, имеющие прямую связь с силовиками. "Это важнейший невоенный рычаг, который ОАЭ могут использовать против иранцев", – сказал Криг.

Министерство иностранных дел Эмиратов официально не комментирует эти планы. Однако источники указывают, что подготовка к финансовым репрессиям продолжается. Если счета КВИР заблокируют, это станет историческим поворотом в политике Персидского залива, заключается в материале.

Какова сейчас ситуация вокруг Ирана

Соединенные Штаты и Израиль не достигли полного авиационного превосходства над Ираном, и военные операции в воздушном пространстве характеризуются лишь локальным преимуществом в отдельных регионах. Противовоздушная оборона Ирана остается серьезной угрозой для самолетов союзников.

Иранский флот оказался беззащитным перед подводными атаками со стороны США. Применение сверхмощных торпед американскими подводными лодками для уничтожения целей иранского флота свидетельствует о недостаточной эффективности иранских систем обнаружения субмарин.

Между тем Дональд Трамп заявил, что не устанавливает никаких временных ограничений для завершения военных действий против Ирана. Главной целью операции он назвал предотвращение появления ядерного оружия в Иране. Ранее президент США предполагал, что конфликт может продлиться около четырех-пяти недель. Однако аналитики считают, что этот срок может измениться в зависимости от политической ситуации внутри Соединенных Штатов.

Вас также могут заинтересовать новости: