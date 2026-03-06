Обмен дронов-перехватчиков на ракеты Patriot может быть выгодным для Трампа, - The Telegraph

Предложение Украины имеет несколько преимуществ.

Иран запускает "Шахеды" через Персидский залив и дальше, атакуя отели, посольства и военные базы, скорее всего, без разбора. Для их уничтожения запускаются ракеты стоимостью миллионы долларов. Как пишет The Telegraph, США и их союзники понимают, что это не может продолжаться долго.

В то же время Украина имеет недорогое решение, а именно беспилотники-перехватчики Sting. В частности, президент Владимир Зеленский предложил союзникам оборонительные средства собственного производства стоимостью 1000 долларов.

Взамен глава государства просит американские ракеты Patriot в рамках "обмена технологиями или оружием" с Соединенными Штатами и Ближним Востоком.

"У них есть ракеты для Patriot, но сотни или тысячи Shahed нельзя перехватить ракетами Patriot - это слишком дорого. Поэтому им нужны перехватные дроны, которые у нас есть. В то же время у нас не хватает ракет PAC-2 и PAC-3", - написал Зеленский в соцсетях.

Сначала на предложение не обращали особого внимания, однако, как пишет Financial Times, сейчас Пентагон и еще одно правительство страны Персидского залива ведут переговоры о закупке перехватчиков.

"Многие атаки Ирана были перехвачены, поскольку страны Персидского залива используют современные системы противовоздушной обороны американского производства для защиты городов от бомбардировок, но это привело к значительной нагрузке на дорогостоящие запасы боеприпасов в Катаре, Кувейте и Бахрейне", - напомнили в The Telegraph.

Поэтому преимущества предложения Украины двойные. Первое - это стоимость.

"Следуя тактике, которую Москва применяла в Украине в течение нескольких лет, Иран заполонил небо своими дешевыми дронами Shahed, чтобы заставить своих противников тратить дорогостоящие средства противовоздушной обороны", - отметили в материале.

Только 28 февраля Иран выпустил 541 "Шахед" по Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), которые выпускали дорогие перехватчики, чтобы защититься, рассказала старший научный сотрудник американского аналитического центра Stimson Centre Келли Грико.

"На каждый доллар, потраченный Ираном на беспилотники, ОАЭ потратили примерно 20-28 долларов на их сбивание... Это та же математика, которую Россия применяет против Украины уже три года", - сказала она.

Следующим преимуществом является их эффективность, что было доказано во время войны в Украине.

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, в феврале более 70% беспилотников, выпущенных Россией по Киеву, были сбиты перехватчиками.

Эти дроны напоминают небольшие ручные ракеты или планеры. Их можно производить почти 1000 штук в день, а их конструкция постоянно адаптируется к меняющейся тактике РФ в отношении БпЛА.

Поэтому Украина надеется обменять свой опыт в области технологий и подготовки персонала на дорогие ракеты противовоздушной обороны, которые ей нужны.

"Существующие производственные проблемы в сочетании с резким ростом спроса, вызванным крупнейшим военным конфликтом США за последние десятилетия, привели к критическому дефициту запасов перехватчиков Patriot в Украине", - добавили в публикации.

В частности, старший преподаватель по вопросам обороны в Кингс-Колледже Лондона Дэвид Джордан считает, что опыт Украины в этой области может стать катализатором изменения баланса дипломатической силы.

"Пит Хэгсет [министр обороны США] может утверждать, что американцы лучшие во всем, но в этой области у них есть пробелы. США имеют огромный арсенал, но хотят использовать его для защиты собственных активов, и, как я подозреваю, страны Персидского залива испытывают беспокойство, поскольку иранцы, кажется, имеют огромные запасы [двух]. Поэтому это может быть очень выгодной политической сделкой для украинцев. Это напоминает президенту Трампу о важности налаживания отношений с президентом Зеленским. Он может рассматривать это как очень привлекательную сделку", - подчеркнул он.

Ранее эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) заявили, что первые 100 часов войны с Ираном стоили США почти $4 млрд. В целом средние расходы составляли около 891,4 миллиона долларов в сутки.

По словам экспертов, часть расходов - в частности на эксплуатацию военной техники - уже была предусмотрена в оборонном бюджете США.

В то же время капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ Андрей Рыженко подчеркнул, что иранский флот оказался беспомощным против подводных атак США. Он отметил, что применение подводными лодками США сверхмощных торпед для уничтожения иранского флота свидетельствует о неспособности Ирана обнаруживать субмарины.

