Украинский государственный банк "Ощадбанк" ночью 6 марта заявил, что в Венгрии пропали сотрудники учреждения, которые осуществляли регулярную перевозку иностранной валюты и банковских металлов между Raiffeisen Bank International AG (Австрия) и "Ощадбанк Украина". В МИД Украины сообщили, что власти Венгрии фактически взяли в заложники семерых граждан Украины, и направили официальную ноту с требованием немедленного их освобождения. Также Украина обратится к Европейскому Союзу с просьбой дать четкую квалификацию незаконных действий Венгрии, захвата заложников и ограбления.

По данным Национального банка Украины, по состоянию на утро 6 марта, местонахождение сотрудников "Ощадбанка", которые сопровождали инкассаторские машины и исчезли на территории Венгрии, до сих пор неизвестно, а связь с ними отсутствует. НБУ также требует от Венгрии немедленного освобождения граждан Украины, официального объяснения причин их задержания и предоставления информации о местонахождении автомобилей и соответствующего груза, который был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами.

Здесь нужно откровенно сказать, что эта история – не "ответ" венгерского премьера Виктора Орбана на оскорбительные слова президента Украины Владимира Зеленского. Скорее всего, эта история была спланирована. И это просто часть той политики, которую Орбан проводит накануне выборов.

Суть этой политики в том, что главным врагом для него в контексте избирательной кампании является Украина. Соответственно, ему нужно постоянно провоцировать, постоянно делать какие-то вещи, которые, по его мнению, гарантируют ему поддержку электората.

"Следовательно, он готов прибегать, в том числе, к действиям, которые трудно назвать адекватными. При этом, они точно будут иметь последствия, и эти последствия будут плохими как раз для Венгрии".

Возвращаясь к истории с фактическим похищением украинских инкассаторских машин, это выглядит как часть более крупного плана, о котором Виктор Орбан говорил не так давно. Речь идет об угрозах Венгрии прекратить транзит украинских товаров по своей территории. Угрозы полностью перерезать украинскую логистику в этом направлении до тех пор, пока не возобновится работа нефтепровода "Дружба", который ранее разбомбили россияне. Вероятно, "перекрывать логистику" в Венгрии решили с украинских инкассаторских машин...

Но это очень неадекватная история, чистая провокация. Ведь в Венгрии прекрасно понимают, что такие автомобили имеют специфический статус, что это – государственная собственность Украины. Кроме того, учитывая, что груз был в Австрии, где бюрократия – едва ли не на самом высоком уровне в мире, трудно будет рассказать о каких-то нарушениях в оформлении документов для перевозки этого груза по территории Венгрии и проезда по ней этих автомобилей. Уверен, что по документам там – комар носа не подточит. Все, кто когда-либо имел дело с австрийцами, подтвердят это.

Еще один момент – недопуск консулов к гражданам Украины, задержанным вместе с инкассаторскими машинами. Орбан будет иметь с этим большие проблемы, ведь вся эта история очень плохо выглядит с точки зрения европейских принципов. И Венгрии обязательно прилетит от ЕС.

"Вместе с тем, мы должны понимать, что это – только начало. До завершения избирательной кампании в Венгрии таких вещей еще может быть очень много. И я не сильно удивлюсь, если за это время на Орбана еще и будет совершено какое-то "покушение". Настоящее оно будет или нет – не важно. Важно, что Орбан обязательно скажет, что в этом есть украинский след".

Почему Орбан может сделать даже такой радикальный и опасный шаг? Вспомните, как когда-то стреляли в словацкого премьера Роберта Фицо. Он максимально использовал эту историю в своих интересах. Поэтому можно ожидать, что Виктор Орбан может попросить своего российского друга Владимира помочь ему с такой диверсией.

Итак, мы должны ждать от премьера Венгрии новых провокаций и пытаться играть на опережение, чтобы как можно легче пережить этот период до выборов у соседей.

Игорь Рейтерович, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, политолог