На фоне эскалации в Иране, США фактически сделали исключение из санкционной политики в отношении российской нефти. Министерство финансов США временно (на 30-дневный срок) разрешило индийским нефтеперерабатывающим компаниям купить российскую нефть, которая уже находится на танкерах в море.

Речь идет примерно о 20 млн баррелей, которые сейчас ищут покупателей.

Причина такого решения очевидна: ситуация вокруг Ормузского пролива резко ухудшилась. А через него проходит примерно 20% мировых поставок нефти и значительная часть LNG. Поэтому даже частичное снижение трафика мгновенно влияет на мировой рынок энергоносителей. После эскалации конфликта часть танкеров начала останавливаться у входа в пролив, а страхование рейсов резко подорожало.

По текущим рыночным оценкам, российская нефть Urals торгуется примерно по 71 доллар за баррель. Самый простой расчет – 71 доллар на 20 млн баррелей – и Россия может получить 1,42 млрд долларов.

Основными покупателями этой нефти могут стать индийские гиганты Reliance Industries и Indian Oil Corporation, которые после 2022 года стали ключевыми клиентами России и вместе перерабатывают значительную часть импорта страны.

На этом фоне появляются и первые политические сигналы в Европе. К примеру, один из французских политиков (Florian Philippot) уже призвал ЕС отменить санкции против России, аргументируя это необходимостью "стабилизировать энергетический рынок".

Я уверен, что это только первая ласточка – дальше таких станет больше.

Пока что такие заявления звучат преимущественно от маргинальных политических сил, однако сам факт появления подобных тезисов демонстрирует, как быстро энергетический кризис может менять политический дискурс в Европе.

Еще один важный фактор – решение морской индустрии. International Transport Workers’ Federation (ITF) вместе с объединением судовладельцев Joint Negotiating Group (JNG) объявили Ормузский пролив High Risk Area. Это означает, что моряки имеют право отказаться от рейсов в этом регионе, а судовладельцы обязаны проводить специальную оценку рисков и выплачивать дополнительные компенсации экипажам. Это запускает цепную реакцию: страховые премии растут, судовладельцы откладывают рейсы, а танкеры начинают скапливаться у входа в пролив.

По данным сервисов отслеживания судов, десятки танкеров и грузовых судов уже стоят на якоре в Оманском и Персидском заливах, ожидая прояснения ситуации. В таких условиях даже формально открытый пролив начинает работать как де-факто заблокированная транспортная артерия, что создает риск дефицита нефти на мировом рынке.

В итоге возникает парадоксальная ситуация. Война на Ближнем Востоке, которая должна была ослабить союзников России, на практике создает для Кремля новые экономические возможности. Рост цен на нефть, перебои с поставками из Персидского залива и даже временные исключения из санкций могут принести Москве дополнительные миллиарды долларов доходов.

Если кризис вокруг Ирана затянется, Россия рискует стать одним из главных бенефициаров нового энергетического шока.

А это означает, что каждый скачок цен на нефть и газ может напрямую конвертироваться в дополнительные ресурсы для финансирования войны против Украины.