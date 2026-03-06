Венгрия спрятала похищенные машины 'Ощадбанка' в Антитеррористическом центре, - источники

Местонахождение семи сотрудников "Ощадбанка", которые сопровождали машины, до сих пор неизвестно.

Угнанные 5 марта инкассаторские машины "Ощадбанка" Венгрия спрятала на территории Антитеррористического центра, сообщают источники.

Эта структура является силовым подразделением, подчиняющимся Министерству внутренних дел Венгрии.

В Национальном банке Украины сообщили, что местонахождение семи сотрудников "Ощадбанка", которые сопровождали машины, до сих пор неизвестно, мобильная связь отсутствует.

Видео дня

"Согласно данным GPS-сигнала, автомобили "Ощадбанка" могут находиться в центре Будапешта", - говорится в заявлении.

В НБУ отметили, что инкассаторские бригады осуществляли перевозку значительного объема иностранной валюты и банковских металлов в соответствии с международным контрактом между Raiffeisen Bank International AG (Австрия) и АО "Ощадбанк".

"Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами", - подчеркивают в ведомстве.

НБУ требует от Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских автомобилей и соответствующего груза.

Похищение автомобилей "Ощадбанка" в Венгрии

Ночью 6 марта "Ощадбанк" заявил о похищении в Венгрии сотрудников учреждения. Они осуществляли регулярную перевозку иностранной валюты и банковских металлов между Райффазен банком Австрия и "Ощадбанком Украина".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что власти Венгрии фактически взяли в заложники семерых граждан Украины. МИД Украины уже направил официальную ноту с требованием немедленного освобождения украинских граждан. Также Украина обратится к Европейскому Союзу с просьбой дать четкую квалификацию незаконных действий Венгрии, захвата заложников и ограбления.

Вас также могут заинтересовать новости: