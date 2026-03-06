Скандальный эсминец США вернулся в море с гиперзвуковым обновлением: что известно

Эсминец получил 12 гиперзвуковых снарядов CPS для ударов со скоростью более 5 Махов.

USS Zumwalt (DDG 1000), стелс-эсминец ВМС США стоимостью 8 миллиардов долларов, успешно завершил модернизацию и вышел из порта с установленной системой обычного быстрого удара (CPS), включающей четыре пусковые трубы диаметром 87 дюймов для запуска гиперзвуковых планеров со скоростью более 5 Махов, пишет 19FortyFive.

Возрождение класса Zumwalt

Проблемные ранее эсминцы класса Zumwalt потеряли свои усовершенствованные пушки AGS после отмены дорогостоящей программы боеприпасов LRLAP. Вместо этого ВМС США интегрировали 12 гиперзвуковых снарядов в CPS, превратив корабли в ударные платформы большой дальности. USS Lyndon B. Johnson и USS Michael Monsoor планируют завершить аналогичные модернизации к концу 2026 года.

CPS использует двухступенчатый твердотопливный ускоритель для доставки Common Hypersonic Glide Body (C-HGB) до экстремальных скоростей, после чего планер непредсказуемо маневрирует к цели. Такая система позволяет поражать цели на большой дальности и снижает вероятность перехвата.

Преимущества модернизации

16-тысячетонный эсминец с малозаметным корпусом и большим запасом электроэнергии получил уникальную гибкость в бою. Сохранение 80 оригинальных ячеек VLS Mk 57 позволяет сочетать гиперзвуковые снаряды CPS с крылатыми ракетами Tomahawk, перехватчиками SM-6 и другим оружием большой дальности.

USS Zumwalt возглавляет возвращение класса к активной службе. "Линдон Б. Джонсон" уже проходит интеграцию CPS, а "Майкл Монсор" присоединится в 2026 году. После завершения модернизации все три эсминца смогут выполнять гиперзвуковые удары большой дальности, повышая боевой потенциал ВМС США.

