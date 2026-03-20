По словам главы агентства Фатиха Бироля, на полное возобновление поставок нефти и газа из Персидского залива может уйти шесть месяцев или даже больше.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупредил, что война в Иране вызвала самый серьезный энергетический шок за всю историю. Он также призвал европейских политиков не ослаблять ограничения в отношении российского газа, сообщает Financial Times.

По словам Бироля, война на Ближнем Востоке является "самой большой угрозой глобальной энергетической безопасности в истории".

Глава МЭА пояснил, что из-за войны в Иране поставки нефти сократились больше, чем во время двойного нефтяного шока 1970-х годов. Речь идет об эмбарго, которое страны ОПЕК ввели против стран, поддержавших Израиль в Войне Судного дня, а также о сокращении добычи нефти на Ближнем Востоке из-за Исламской революции в Иране и начала ирано-иракской войны. По словам Бироля, эти события вызвали рецессию и введение нормирования топлива во всем мире.

Кроме того, по словам Бироля, из-за боевых действий в Иране и блокирования Ормузского пролива мир недополучает в два раза больше газа, чем Европа в 2022 году после сокращения поставок "голубого топлива" со стороны РФ. В 2022 году Россия планомерно сокращала объемы газа по трубопроводу "Северный поток-1", ссылаясь на технические неисправности, а впоследствии полностью остановила его. Из-за этого биржевая стоимость газа в ЕС на хабе TTF в августе 2022 года превысила 3,5 тысячи долларов за 1000 кубометров, что стало историческим рекордом.

Глава МЭА не стал комментировать, насколько могут вырасти цены на нефть и газ из-за войны в Иране, но отметил, что цены, вероятно, будут продолжать расти, пока Ормузский пролив останется закрытым для судоходства. Впрочем, по словам Фатиха Бироля, у стран-членов агентства еще есть резервы для смягчения дефицита нефти на рынке и, соответственно, замедления роста цен на нее.

"Самым важным шагом является возобновление поставок через Ормузский пролив", – отметил глава МЭА

В то же время Фатих Бироль добавил, что даже в случае возобновления безопасного судоходства через Ормузский пролив для полного восстановления нефте- и газодобычи потребуется немало времени.

"Даже если конфликт закончится и пролив снова откроется, потребуется много времени, чтобы возобновить работу нефтяных и газовых месторождений, многие из которых были закрыты или повреждены. Некоторым объектам понадобится шесть месяцев, чтобы возобновить работу, другим – гораздо больше", – сказал он.

Фатих Бироль также призвал европейских политиков не ослаблять ограничения в отношении российского газа. Он отметил, что "российский газ стоил бы почти столько же, сколько сегодня стоит газ в Европе", и добавил, что российские газопроводы "Северный поток" не работают, а репутация Москвы как надежного и долгосрочного поставщика была разрушена.

Справка УНИАН. Международное энергетическое агентство (МЭА) – это межправительственная организация, основанная в 1974 году, которая обеспечивает энергетическую безопасность, сотрудничает со странами для развития надежных, доступных и устойчивых энергоресурсов, а также анализирует мировые нефтяные и другие энергетические рынки. С 2022 года Украина является ассоциированным членом МЭА.

Как сообщал УНИАН, из-за войны на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива стоимость нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель.

По данным СМИ, США срочно стягивают корабли с тысячами морпехов для возможной высадки в Иране. Хотя президент США Дональд Трамп заявил, что не будет отправлять войска.

Впрочем, несмотря на заявления американского лидера, администрация президента США Дональда Трампа якобы рассматривает планы по оккупации или блокаде иранского острова Харк, чтобы заставить Иран вновь открыть Ормузский пролив.

